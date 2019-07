Élection fédérale : un candidat écarté crie à l’injustice

Le résultat du vote n’a cependant jamais été divulgué aux médias.

La nomination de Mark King a été portée en appel.

Le comité de sélection national des conservateurs a informé M. King le 3 juillet qu’il ne sera pas le candidat aux élections d’octobre.

Jody Carr est conseillère municipale à Calandar, tandis que Mark King siège au conseil municipal de North Bay.

Dans un communiqué, il qualifie la décision d’antidémocratique.

Je suis extrêmement déçu , écrit-il dans un communiqué. Ma candidature a pourtant été approuvée et appuyée par l’association de circonscription et le parti conservateur. J’ai remporté l’investiture et ensuite plus rien, ni des représentants locaux ni des instances nationales du parti.

M. King tiendra un point de presse à 10 h jeudi pour commenter la décision.