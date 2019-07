Des images d'enfants au milieu de la rue à Saint-Narcisse

De loin, elles ressemblent à s’y méprendre à de vrais enfants. Quand on les croise à Saint-Narcisse, on ralentit, d’abord par curiosité, puis pour éviter la silhouette qui se trouve au centre de la rue : une affiche grandeur nature d’un enfant.

C’est le moyen que la Municipalité de Saint-Narcisse a choisi pour faire ralentir les automobilistes dans ses rues. Elle a acheté trois de ces silhouettes flexibles, au coût de 500 $ chacun.

Les panneaux ont été installés à la fin juin. Ils se trouvent près des garderies et des parcs.

Saint-Narcisse a pris la décision d’acheter ces silhouettes après avoir réalisé un sondage dans la cadre de sa politique familiale. Il a démontré que la sécurité des jeunes était une priorité pour les citoyens.

Deux de ces panneaux se trouvent dans une rue où il y a déjà eu des plaintes de vitesse, explique le directeur général de la Municipalité, Stéphane Bourassa.

L’autre affiche est située près d’un parc où l’on trouve des jeux d’eau. Elles seront enlevées à l’hiver, en raison des opérations de déneigement.

Les silhouettes amènent les automobilistes à ralentir près des lieux où se trouvent des enfants, comme près de ce parc à Saint-Narcisse, en Mauricie. Photo : Radio-Canada / Marilyn Marceau

Saint-Narcisse est la seule municipalité en Mauricie à avoir des affiches grandeur nature flexibles, selon Kalitec, l’entreprise qui les fabrique.

Des villes du Centre-du-Québec, comme Victoriaville, Princeville et Saint-Majorique-de-Grantham en ont aussi achetés. En tout, une trentaine de silhouettes flexibles ont été vendues dans la région.

Un accueil majoritairement positif

Si certains automobilistes trouvent parfois que les silhouettes sont encombrantes, la grande majorité des commentaires que la Municipalité a reçu sont positifs, affirme le directeur général de Saint-Narcisse, Stéphane Bourassa.

Les panneaux sont installés près de là où se trouvent des garderies et des parcs, explique le directeur général de la Municipalité de Saint-Narcisse, Stéphane Bourassa. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Isabelle Genest, venue jouer au parc avec ses deux fillettes, est rassurée par la présence du panneau situé à proximité.

Ça sensibilise les personnes à rouler moins vite pour protéger les enfants. Isabelle Genest, mère de deux enfants

Isabelle Genest appuie l'idée d'installer des silhouettes d'enfants dans les rues pour faire ralentir les automobilistes. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

La première fois qu’il a vu une pancarte, Marc-Olivier Gourde, un jeune homme qui habite à Saint-Narcisse, pensait que c’était un vrai enfant. C’est plus sécuritaire, ça nous permet de ralentir et d’y penser à deux fois avant de rouler trop vite , dit-il.

Il trouve maintenant que ça roule pas mal moins vite dans la rue .

Marc-Olivier Gourde habite sur une rue de Saint-Narcisse où deux panneaux ont été installés. Photo : Radio-Canada

Une de ses voisines trouve aussi que les silhouettes font une différence.

Ici, c’était rendu une piste de course, malheureusement. Odette Trudel, résidente de la rue Massicotte à Saint-Narcisse

C’est bien favorable, parce que sur la rue Massicotte, depuis quelques années, on est rendu avec deux garderies, il y a beaucoup d’enfants , constate-t-elle.

Elle ajoute qu’il y a tout de même de petits inconvénients à ces panneaux situés en plein milieu de la voie. L’espace est un peu moins large , explique-t-elle.

Lorsque des voitures sont stationnées tout près de la silhouette, il est plus difficile de manoeuvrer dans la rue. Photo : Radio-Canada

D’autres citoyens rencontrés nous ont parlé du problème de stationnement. Lorsque des voitures se stationnent en bordure de la rue, la marge de manoeuvre est réduite pour les automobilistes. Certains vont jusqu’à passer dans la voie qui va en sens inverse.

La Ville est au courant du problème et songe à mettre des mesures en place pour y remédier.

Avoir pour mission de faire ralentir les automobilistes

L’entreprise Kalitec, qui fabrique ces silhouettes flexibles depuis un an, affirme que plusieurs municipalités sont intéressées par le produit. Elle en a vendu près de 300 en un an, principalement au Québec.

[L’idée] d’une silhouette flexible en centre de rue, ça nous est venu des demandes des municipalités québécoises , explique le directeur des ventes et marketing chez Kalitec, Anthony Lapointe.

On a lancé cela au printemps de l’année dernière et c’est un succès. Anthony Lapointe, directeur des ventes et marketing chez Kalitec

La Municipalité de Saint-Narcisse a d'ailleurs reçu des appels de citoyens d'autres villes intéressés à proposer l'installation de ces silhouettes à leur conseil municipal.

L'entreprise Kalitec, spécialisée en signalisation et en sécurité routière, fabrique ces silhouettes dans le but de faire ralentir les automobilistes. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

L’entreprise familiale Kalitec, située à Laval, se spécialise dans la signalisation et la sécurité routière.

C’est une silhouette qui est installée en centre de rue, donc ça crée un corridor de rétrécissement, on n’a pas le choix de la contourner et ça nous encourage à ralentir automatiquement , dit-il.

Kalitec a utilisé l’image d’un enfant pour mieux sensibiliser les conducteurs. Ça vient chercher une fibre émotive chez les automobilistes , affirme le directeur des ventes.

Elle vient de lancer un autre produit ayant ce même but de faire ralentir les automobilistes, mais cette fois, avec une image de policier qui fait du radar.

Les Municipalités et les corps policiers peuvent le déplacer tous les jours pour maximiser son impact, parce qu’une fois qu’on sait que c’est un faux, le lendemain, c’est peut-être moins efficace , affirme M. Lapointe, mais si on le bouge à tous les jours, on maximise l’efficacité du panneau.