Vincent Lambert s'éteint après des années de procédures judiciaires

Les médecins du CHU de Reims (Marne) avaient arrêté le 2 juillet les traitements prodigués jusque-là à ce tétraplégique, en état végétatif depuis plus de 10 ans.

Sa mort, qui n'était qu'une question de jours faute d'alimentation et d'hydratation artificielle, a été confirmée à Reuters par les avocats des parents et de l'épouse.

« C'est un soulagement qu'il soit parti parce que, concrètement, il aura souffert jusqu'au bout », a déclaré à des journalistes François Lambert, neveu de Vincent Lambert, qui était favorable de longue date à cette issue.

Ça remet les choses dans l'ordre, c'était ce qu'on attendait depuis des années, on y était prêt. C'est un peu le rationnel qui prend le dessus. François Lambert, neveu de Vincent

Les traitements avaient déjà été suspendus le 20 mai, conformément aux souhaits de plusieurs membres de la famille, mais le corps médical avait dû annuler la procédure à la suite d'une décision rendue le soir même par la Cour d'appel de Paris, saisie en urgence par les parents de Vincent Lambert.

La querelle est allée jusqu'à la Cour de cassation, qui a annulé fin juin l'arrêt de la Cour d'appel.

Rachel Lambert, la femme de Vincent Lambert, à la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg, en janvier 2015. Photo : Reuters / Vincent Kessler

Le sort de l'ancien infirmier psychiatrique, qui souffrait de lésions cérébrales irréversibles depuis un accident de la route en 2008, avait fait exploser la famille.

D'un côté, ses parents, proches des milieux catholiques traditionalistes, un demi-frère et une de ses soeurs, tentaient d'obtenir son maintien en vie. De l'autre, son épouse et tutrice légale, cinq de ses frères et soeurs, ainsi que François Lambert, demandaient qu'on le laisse mourir, comme il l'aurait voulu selon eux.

La mort de Vincent Lambert n'éteint pas toutes les actions en justice puisque les parents ont fait savoir qu'ils porteraient plainte pour « meurtre avec préméditation sur personne vulnérable » contre le médecin responsable de l'arrêt des traitements.