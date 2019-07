Le chemin Paugan est toujours inaccessible, près de deux ans après sa fermeture

Le maire Gaétan Guindon affirme que toutes les études nécessaires, le montage financier et les plans et devis sont terminés depuis l’automne. Toutefois, la province ne lui a toujours pas donné le feu vert pour lancer le processus d’appel d’offres.

On devrait recevoir une approbation [pour lancer l’appel d’offres], mais malheureusement il y a des hauts fonctionnaires, autant au ministère des Transports qu’au ministère de la Sécurité publique, qui se chicanent pour savoir qui paye quoi , a-t-il expliqué.

On est frustré ici à la Municipalité. [...] On est rendus qu’on ne sait plus quoi dire à notre monde. On est désabusés de cette situation-là parce qu’on est aux prises avec une bataille de ministères.

Le chemin Paugan a d’abord été fermé à la circulation après les pluies diluviennes du 29 octobre 2017. Les importantes précipitations ont sévèrement endommagé la route.

Le ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, a indiqué par courriel qu'il suivait le dossier de près . Le ministère des Transports du Québec (MTQ) collabore actuellement avec la municipalité de Denholm et on vous tiendra au courant de l’évolution du dossier , a-t-il ajouté.

Selon M. Guindon, la situation n’est pas seulement frustrante, mais carrément dangereuse. Les gens se sont fait un chemin de fortune, c’est-à-dire qu’ils évitent les morceaux de ciment qu’on a mis là et les pancartes , a relaté le maire. Il y a une instabilité au niveau des coteaux qui font que ça pourrait partir à n’importe quel temps.

On nous dit : “Vous n’êtes pas responsables", mais on se sent moralement responsable. Et de toute façon, il ne faudrait pas attendre qu’il y ait un événement tragique pour que finalement on puisse faire quelque chose qui ne s’est pas fait l’année passée.

Gaétan Guidon, maire de Denholm