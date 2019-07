Le système de collecte de gros rebuts bientôt repensé à Sherbrooke

Même s'il est trop tôt pour dire s'il y a plus ou moins de déchets à ramasser cette année, la Ville constate qu'il y a beaucoup de matières qui se retrouveront au dépotoir et qui pourraient avoir une deuxième vie. On planche sur des scénarios pour améliorer la situation.

Avec l'équipe de valorisation des matières résiduelles, il y a des choses qui sont en réflexion parce que le contrat que nous avons avec les encombrants se termine cette année. Nous sommes dans une opportunité de renouveler nos façons de faire , explique la directrice du Service de l'entretien et de la voirie à la Ville de Sherbrooke, Guylaine Boutin.

Les pistes de solutions trouvées devraient être présentées aux élus cet automne.

Par exemple, la Ville pourrait aider les citoyens qui sont dans l'incapacité de se rendre à l'écocentre. On veut aussi maximiser la revalorisation , ajoute-t-elle.

Des comparatifs seront également faits avec d'autres villes afin de voir les façons de faire ailleurs.

La dernière collecte de résidus encombrants, qui a eu lieu en mai, a été assez volumineuse selon Guylaine Boutin.

Outil de tri

La Ville rappelle que plusieurs déchets qui se trouvent présentement en bordure de rue ne seront pas ramassés. On voit encore des pneus, du matériel électronique, des télévisions, des bonbonnes de propane vont rester en bordure de rue. Ce qu'on recommande aux citoyens, c'est de consulter l'outil de tri [disponible sur le site internet de la Ville de Sherbrooke] avant de mettre les encombrants au chemin. Ils sauront comment s'en débarrasser. La plupart de ces objets sont acceptés dans les écocentres , souligne Mme Boutin.

Cette dernière rappelle qu'il est aussi possible d'offrir certains encombrants qui sont encore bons à des organismes.

Les matières qui ne seront pas collectées doivent être enlevées des bordures de rue. Des inspecteurs en salubrité pourraient donner des avis aux propriétaires qui auront un petit délai pour se conformer à la réglementation. Une amende pourrait être donnée par la suite.

Record aux écocentres

Malgré tout, de plus en plus de résidents utilisent les écocentres pour se débarrasser de leurs matières encombrantes. En mai dernier, les écocentres de Sherbrooke ont connu un achalandage record avec 17 000 visites et au cours des premiers jours de juillet, ce sont entre 6000 et 7000 visites qui y ont été faites.

Si on se compare à l'an dernier, on est à 3000 visites de plus. On pense atteindre une autre année record. Ça se passe quand même bien en termes de circulation, assure Guylaine Boutin.

Ces temps-ci, c'est un conteneur par semaine qui est rempli de matelas dans chacun des écocentres. Depuis trois semaines, 360 citoyens nous ont apporté leur matelas. C'est quand même significatif. Si tous les matelas étaient acheminés aux écocentres, on pense qu'on pourrait en ramasser 4000 par année , dit-elle.