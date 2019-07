Alerte Amber pour retrouver deux jeunes enfants portés disparus à Newmarket, en Ontario

Harrison et Keegan Larocque ont été aperçus pour la dernière fois à 15 h, au Upper Canada Mall, à Newmarket. Ils sont respectivement âgés de 2 et 4 ans.

Le suspect, Leo Easton, est âgé de 70 ans, mesure 5 pieds et 10 pouces (1,77 m) et pèse 160 livres (72 kg). Il a les cheveux noir et blanc.

Harrison et Keegan Larocque ont été aperçus pour la dernière fois à 15 h, le 10 juillet 2019, au Upper Canada Mall, à Newmarket. Photo : Twitter / @AmberAlertOntario

Selon la police régionale de York, l’homme conduit une minifourgonnette Pontiac Montana bleue, modèle 2006, immatriculée BVBP364.

Quiconque possède des informations est invité à appeler le 911, indique la police.