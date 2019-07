Subvention pour l'installation de gicleurs : la propriétaire d'une résidence pour aînés perplexe

Mylène Cossette, qui possède la résidence Daniela, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, se questionne sur les avantages réels du montant d’argent supplémentaire octroyé par Québec pour faire l’installation des gicleurs.

Le gouvernement fait ainsi passer l’aide de 3300 $ par unité à 5000 $ par unité.

Sa résidence compte 27 unités et n’est présentement équipée d’aucun gicleur. Les travaux seront réalisés d’ici l’an prochain. Elle ne croit pas que la bonification de la subvention ait un impact important sur la santé financière de sa petite résidence.

« On va payer quand même les intérêts [du prêt]. Donc, est-ce que c’est vraiment avantageux? Moi je ne pense pas », dit-elle.

Mylène Cossette doute de l'impact réel de la bonification par le gouvernement de la subvention accordée aux résidences pour aînées pour l'installation de gicleurs. Photo : Radio-Canada

C’est que les propriétaires de plus petites résidences doivent généralement obtenir un prêt ou une hypothèque pour se conformer aux exigences de la loi. Certains s’étaient plaints que le délai de cinq ans établi au départ par le gouvernement était insuffisant et qu’ils éprouvaient de la difficulté à financer ces travaux.

À partir de maintenant, 25 % du montant de la subvention sera remis à la signature du contrat avec l’entrepreneur et le reste à la conclusion des travaux. Auparavant, la somme totale était versée seulement lorsque les travaux étaient complétés.

Du côté du Regroupement québécois des résidences pour aînés (RQRA), toutefois, on estime que le programme va maintenant pouvoir progresser avec ces mesures.

« On est très satisfait. [...] Les petites résidences voulaient installer des gicleurs, mais n’étaient pas en mesure d’aller chercher un prêt auprès des institutions financières. C’est ça qui ralentissait et même le programme était complètement arrêté », explique Yves Desjardins, président-directeur général du Regroupement.

On compte 184 résidences privées pour personnes âgées en Mauricie et au Centre-du-Québec. Impossible cependant de savoir combien d’entre elles sont munies de gicleurs et combien ne le sont pas.

Dans la province, en date de janvier 2019, seulement 790 des 1799 établissements avaient fait installer le nombre de gicleurs exigé par la loi. Il s’agit pour la plupart de grandes résidences.

L’obligation d’installer des gicleurs dans toutes les résidences privées pour personnes âgées fait suite à la tragédie de L’Isle-Verte qui a fait 32 morts et 15 blessés en janvier 2014.

Selon les informations de Sébastien St-Onge