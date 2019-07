Souldia, un rappeur de Limoilou au FEQ pour « le plus gros show de sa vie »

Un spectacle qu'il dit être à son image, donc explosif .

Le rappeur originaire de Limoilou était heureux lorsque le FEQ l’a approché pour un spectacle à L’Impérial. Quand on m'a booké et qu’on m’a dit que j’étais à l’Impérial, j’étais vraiment content. Je n'avais pas envie de me retrouver sur une scène extérieure, j’avais envie d’être chez moi , explique-t-il.

Il poursuit en ajoutant que cette salle est mythique pour lui. C’est là que je suis né. Ce sont mes premiers sold out [à guichets fermés]!

Souldia a de quoi se réjouir, son album Survivant connaît un franc succès depuis sa parution en octobre 2018. Il n’hésite d’ailleurs pas à dire qu’il vit la plus grosse année de sa vie en 15 ans de carrière dans l’industrie du rap. Je l’avais pas prévu. J’ai été pris par surprise, je ne pensais pas que cet album-là allait être aussi explosif.

Préparez-vous, je vous emmène dans mon délire. Le 11 juillet on va s’en rappeler longtemps. Souldia

Son équipe a même décidé de retarder la sortie du prochain album. On a repoussé la sortie en 2020 pour continuer sur cette lancée, mentionne-t-il. On profite du moment avec les gens.

Le rappeur remplit ses salles. Son passage au Club Soda dans le cadre des Francos de Montréal en juin a été un succès sur toute la ligne, dit-il. Toute l’année, on est entré dans les grandes salles et on a affiché complet. C’est comme le retour du balancier pour moi. Souldia souligne que son équipe et lui ont travaillé fort, mais que ça n'a pas toujours été de belles années comme ça .

À découvrir : Le dossier complet du FEQ

Des rues de Québec, jusqu'à la scène, le rappeur a le sentiment du travail bien accompli. L'avenir s'annonce florissant pour lui, il a même des plans de s'attaquer au marché européen. Le prochain album sortira là-bas. Il y a des dates à prévoir pour la France, la Belgique, la Suisse.

Souldia réserve des surprises à ses fans présents lors du concert de jeudi à 21 h 10 à l'Impérial de Québec.