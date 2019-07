Une querelle divise la municipalité de Teulon au Manitoba

La majorité des membres du conseil municipal de Teulon, située dans la région d’Entre-les-Lacs, au Manitoba, propose de limiter les pouvoirs de la mairesse, Debbie Kozyra, lui retirant notamment son rôle de porte-parole, son pouvoir de signataire, et la possibilité de siéger à des comités.

Mardi soir, trois des quatre conseillers de la ville ont voté pour cette réduction de pouvoir. Seules une élue et la maîtresse elle-même ont voté contre.

Selon le maire adjoint, Mike Ledarney, les conseillers n’avaient pas « d’autre choix » que de prendre cette mesure radicale.

« Nous avons essayé de régler ce problème à l'interne au cours des huit derniers mois, a-t-il dit. Malheureusement il nous a été évident que la seule solution était celle-ci. »

Avec ces modifications, de nombreux pouvoirs de la mairesse sont transférés au maire adjoint.

En plus de proposer des modifications aux règlements de la ville qui privent la mairesse de ses pouvoirs, le conseil de Teulon a également présenté deux autres résolutions.

La première accuse Mme Kozyra de « ne pas tenir compte des décisions du conseil » et d’avoir « un comportement conflictuel, irrespectueux, diffamatoire et intimidant envers ses collègues, les membres du public et ses employés ».

L’autre résolution exige que toutes les communications avec le personnel de la Ville se fassent par l’intermédiaire du maire adjoint plutôt que par la mairesse.

Réponse de la mairesse

Dans une déclaration écrite envoyée à CBC/Radio-Canada, Mme Kozyra dénonce les actions de ses collègues. Elle affirme que celles-ci « nuisent au bien-être de la Ville de Teulon et de ses citoyens ».

Elle précise que la proposition du conseil viole la loi sur les municipalités et elle demande la démission de son adjoint.

Je suis la mairesse de Teulon et je continuerai à assumer mes fonctions. J’ai droit au respect de la part des conseillers et du personnel de bureau. Debbie Kozyra, mairesse de la municipalité de Teulon

Les modifications proposées aux règlements de la Ville qui dépouilleraient Mme Kozyra de ses pouvoirs doivent encore passer en deuxième et troisième lectures. La prochaine réunion du conseil se tiendra en août.

Les 1200 habitants de Teulon, à environ 60 km au nord de Winnipeg, ont élu Mme Kozyra à la mairie en octobre. Elle a renversé Bert Campbell, qui occupait ce poste depuis 2002.

Avec les informations de Gavin Boutroy