Les municipalités de Ritchot et de Taché veulent composter

Dans une résolution votée le 21 mai par le comité des travaux publics, les municipalités rurales de Ritchot et de Taché demandent à l’Association des municipalités du Manitoba de faire pression auprès de la province pour qu’elle facilite la mise en place de programmes de compostage.

Actuellement, la municipalité de Taché dispose d’un site où les résidents peuvent amener eux-mêmes leurs déchets. Selon le maire de la municipalité, Justin Bohémier, cette option est très difficile et pas accessible pour les résidents qui n’ont pas de véhicule.

Lorsqu’on ramasse les vidanges, on constate que les gens mettent plein de déchets qui peuvent être compostés dans le même bac que les autres déchets. Justin Bohémier, maire de la municipalité de Taché

Pour développer un plan qui permettra de séparer les déchets afin de faire un compostage à plus grande échelle, la municipalité a besoin de l’aide financière du gouvernement provincial. « On a besoin de l’argent et de l’information », dit le maire.

Les produits du compostage pourraient être utilisés comme engrais pour les sols de la municipalité ou être revendus à l’extérieur de la municipalité. De plus, M. Bohémier précise que le compostage est une action écoresponsable. « C’est bon pour la planète et pour toute la communauté » , dit-il.

Une expérience passée à prendre en considération

En 2016, un projet pilote, nommé compost rural, avait été lancé dans la municipalité de De Salaberry au sud du Manitoba; c’était le premier de ce genre au Canada. Trois ans plus tard, la municipalité a décidé de mettre fin au projet pour plusieurs raisons.

« Par exemple, la construction du site n’a pas satisfait aux règlements de la province », explique Dany Robidoux, directeur général d’Éco-Ouest Canada, un organisme qui encourage les municipalités à l’écologisation de leurs économies locales.

Selon Dany Robidoux, les municipalités qui souhaitent commencer le compostage ont besoin de plus de formation et une bonne connaissance du marché final.

« Faire du compostage, ce n’est pas empiler tous les déchets et retourner le lendemain, dit-il. Les municipalités ont besoin d’identifier la technologie qu’elles vont utiliser et bien savoir où iront les produits finaux. »

Programme en place

Il précise que la province a déjà des projets de soutien pour les municipalités et cite le Programme de compostage du Manitoba.

Le Programme de compostage du Manitoba a été lancé en 2014. Il permet de subventionner les installations de compostage municipales et privées. Il offre des incitatifs financiers pour le réacheminement des déchets organiques au Manitoba.

Ce programme accorde jusqu’à un million de dollars en subventions annuelles. L’objectif étant le détournement de 100 000 tonnes de déchets organiques des lieux d’enfouissement d’ici 2020.

Pour avoir droit aux paiements de soutien, les installations de compostage doivent avoir obtenu toutes les autorisations environnementales nécessaires et doivent respecter les exigences relatives aux licences et permis environnementaux.

Elles doivent aussi avoir sur les lieux du personnel formé et produire du compost qui satisfait les normes nationales de qualité.

Justin Bohémier estime pour sa part que le programme en place est difficile d'accès pour les petites municipalités qui peinent à remplir ses exigences.

Puisque l’élection provinciale aura lieu cette fin d’année, M. Bohémier est convaincu que c’est le bon moment pour solliciter l’aide du gouvernement. « Je pense qu’on sera mieux entendu en période électorale. »

Avec les informations de Thibault Jourdan