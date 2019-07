Les syndicats de la FTQ contestent le nouveau règlement sur l'affichage de la Ville de Québec

On a participé à l'exercice en toute bonne foi , se désole Marc Ranger, directeur québécois au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), devant l'intransigeance de la Ville. On avait l'impression qu'on avait eu de l'écoute et on avait bon espoir de convaincre la Ville d'assouplir ses règles , ajoute-t-il.

Lors de la dernière séance du conseil municipal, le 2 juillet, la vice-présidente du comité exécutif, Marie-Josée Savard, a confirmé que la Ville maintenait la ligne dure. À la suite des discussions, nous avons pris la décision de voter le règlement tel qu'on l'avait présenté en consultations publiques. On ne fait aucune modification , a-t-elle expliqué au moment de l'adoption du règlement.

Il est ainsi permis d'afficher sur un abribus ou un panneau-réclame sans avoir besoin d'une autorisation. Des panneaux-réclame, ça coûte une fortune, s'indigne Marc Ranger. Ce n'est pas à une Ville de décider des moyens de communication quand on parle de liberté d'expression.

Cette décision de l'administration Labeaume ne laisse pas d'autres choix aux syndicats : ils vont s'adresser aux tribunaux.

Campagne provinciale

Ce litige entre la Ville de Québec et les syndicats de la FTQ remonte à l'an dernier, au coeur de la précampagne électorale au Québec. Les syndicats avaient ciblé la circonscription de Taschereau pour afficher des pancartes sur des poteaux d'utilité publique pour lancer leur message.

Le règlement sur l'urbanisme de la Ville ne le permettant pas, l'administration Labeaume avait exigé le retrait de celles-ci, au risque de devoir imposer une amende de 2000 $ par jour, par pancarte. Une décision qu'ont contestée les syndicats devant les tribunaux.

La Ville de Québec a par la suite annoncé qu'elle allait assouplir sa réglementation, mais les amendements proposés empêchent toujours d'utiliser les poteaux pour faire valoir ses idées. On n'a même pas eu de coup de fil et le règlement est adopté , laisse tomber Marc Ranger.

La Ville fait un peu bande à part avec sa réglementation. À Montréal, Longueuil et Laval, les syndicats ont le champ libre.

Campagne fédérale

Marc Ranger ne s'inquiète pas outre mesure de la décision de la Ville de Québec à l'approche de l'élection fédérale. Contrairement au Québec, la loi électorale du Canada permet l'affichage de groupes autres que des partis politiques durant la campagne électorale.

Le SCFP fait partie des 37 organisations affiliées à la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ). Joint par téléphone, le président, Daniel Boyer, confirme que son organisation se fera voir et entendre lors de la prochaine campagne fédérale.