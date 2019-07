Expérience intergénérationnelle à Ville-Marie, des jeunes s'invitent chez les aînés

On va vous lire une histoire et vous donner des biscuits , a lancé l'animatrice du camp de jour de Ville-Marie, Marika Lemire, en guise de mot de bienvenue.

Les personnes âgées du centre de jour du Pavillon Duhamel à Ville-Marie vivent des activités intergénérationnelles pour la deuxième année. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Déjà, à l'extérieur du Pavillon Duhamel, les émotions sont palpables. Les personnes âgées sont tout sourire et les enfants, eux, sont fiers de leur geste.

Il y en a qui n'ont pas eu beaucoup de visite et ça leur fait du bien de voir des enfants , croit Éliot Bastien

Ils sont beaucoup émotifs, parce qu'ils sont contents Mathilde Lefebvre.

Souvent, ils ont des sourires , dit Xavier Lalonde, constatant combien les aînés sont heureux de les recevoir.

Plus tôt cette semaine, chaque enfant du camp de jour a participé à la création de galettes pour les personnes âgées.

Ils ont dessiné sur des sacs en papier avant d'y déposer leur dessert.

Un geste simple qui fait une différence dans le quotidien des aînés selon l'éducatrice spécialisée au Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, Josée Paquin.

Ils aiment ça voir la belle énergie que les enfants dégagent, la spontanéité. Il y en a parmi les nôtres qui n'ont pas la chance de voir leurs petits-enfants et leurs arrières petits-enfants parce qu'ils sont loin. Donc ils sont super contents , estime Josée Paquin.

La fierté était bien visible sur le visage des jeunes qui ont participé à l'activité. Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Des jeux qui font de bien au coeur

Pendant plus d'une vingtaine de minutes, les deux générations ont joué aux mimes.

Les jeunes mimes, les aînés devinent. À la fin, personne ne veut arrêter de jouer.

Une activité qui fait du bien à Cyrille Baril. Avec les jeunes, ça a été un bel après-midi. Ça me rajeunit et me fait penser à mes petits-enfants qui sont loin , confit-il.

Les organisatrices du camp de jour souhaitent pouvoir aller visiter les personnes âgées chaque semaine pendant l'été.