Que représente Bombardier pour la ville de Thunder Bay?

Tout le monde dans cette ville a probablement un ami, un voisin ou un membre de la famille qui y travaille ou y a travaillé par le passé. Cela touche donc beaucoup de gens directement ou indirectement , explique Bill Mauro, le maire de la ville.

Certes, il y a d’abord les chiffres qui sont éloquents. Dans la ville de Thunder Bay qui compte, selon Statistique Canada, quelque 61 300 emplois, la perte des 550 postes de Bombardier représente presque 1 % du total de ses emplois.

À titre de comparaison, si Toronto perdait la même proportion de ses emplois, cela représenterait plus de 31 000 postes abolis.

Les emplois à Bombardier sont de bons emplois qui font faire beaucoup d’argent, donc cette perte va avoir un grand impact sur l’économie de la ville, mais aussi de la région , estime le professeur d’économie de l’Université Lakehead, Livio Di Matteo.

Selon lui, ce sont les différentes industries de la consommation, du divertissement, mais aussi le marché immobilier qui vont, entre autres, être indirectement touchés par ces licenciements. Il s’agit du plus grand employeur privé de la ville , ajoute M. Di Matteo.

Mais Bombardier, c’est un peu plus qu’un employeur à Thunder Bay.

Quand quelque chose fait partie intégrante d’une communauté, comme c’est le cas de cette usine qui est à Thunder Bay depuis plus d’un siècle, elle a tendance à générer beaucoup plus de tensions que d’autres industries. Bill Mauro, maire de Thunder Bay

Un symbole qui pourrait tomber

Car si Bombardier n’a acquis l’usine de Thunder Bay qu’en 1991, le premier bâtiment qui se trouve sur son terrain existe, lui, depuis 1912.

C’était une usine qui faisait des wagons pour les chemins de fer pendant le début du 20e siècle, quand le commerce du blé a commencé à Thunder Bay , explique M. Di Matteo.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, on y fabriquait des avions, et dans les années 70, on a commencé à y faire des rames de pour la Commission de transport de Toronto et Go Transit, se souvient l’économiste.

C’est une usine avec beaucoup d’histoire, alors perdre une usine qui a existé plus de 100 ans est une frappe au cœur de la ville. Livio Di Matteo, professeur d’économie à l’Université Lakehead

Nous n’annonçons pas la fermeture de l’usine ici aujourd’hui , rappelle cependant M. Mauro, insistant sur sa volonté de tout faire pour qu’il en reste ainsi.

Pas de fermeture, en effet, mais un symbole attaqué, et une histoire qui a un goût de déjà-vu pour la région qui a déjà souffert de nombreuses coupes dans diverses industries depuis une vingtaine d’années.

L’obligation de se réinventer

Ici au nord, cela fait 20 ans que de nombreux changements ont fait diminuer l’emploi dans les milieux plus traditionnels , raconte Livio Di Matteo. Dans l’histoire récente de Thunder Bay, l’exemple de l’industrie forestière qui a vu la suppression d’environ 5000 emplois dans les 10 premières années du 21e siècle, reste le plus criant.

Nous avons perdu des milliers d’emplois, et beaucoup d’entre eux existaient depuis des décennies, plusieurs générations de la même famille travaillaient dans la même usine raconte le maire.

Vous vous trouvez soudainement obligé d’essayer de vous réinventer. Bill Mauro, maire de Thunder Bay

Parfois, vous êtes obligé de regarder dans une autre direction , commente M. Mauro, qui dit sentir la ville dans une meilleure posture que par le passé . Selon lui, de nombreux efforts ont été faits ces dernières années pour diversifier les industries de la ville.

Il cite en exemple la croissance des emplois au collège et à l’université de la ville, ainsi que dans ses hôpitaux. Ces emplois ont tendance à être plus permanents, ils ont tendance à résister à la récession et ne sont pas soumis aux cycles économiques , souligne-t-il.