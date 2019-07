La grève de la Sépaq pourrait toucher deux parcs de l'Abitibi-Témiscamingue

Le Parc national d'Aiguebelle et le Parc national d'Opémican sont touchés par le plus récent avis de grève envoyé par le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ). De nouveaux avis de grève ont été expédiés mercredi au ministre du Travail et à la direction de la Sépaq.