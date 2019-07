Une pièce de théâtre sur la tueuse en série Elizabeth Wettlaufer suscite la controverse

La distribution et l'équipe de création ont commencé à travailler sur la première mondiale de «In the Wake of Wettlaufer», au Festival de Blyth cette semaine. De gauche à droite : L'acteur Nathan Howe, la coscénariste Kelly McIntosh, le coscénariste et réalisateur Gil Garratt, et les acteurs Robert King, Caroline Gillis, Rachel Jones et Catherine Fitch. Gil Garratt est également directeur artistique du Festival.

Photo : Radio-Canada