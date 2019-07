Les autorités aux aguets pour les feux de forêt du Klondike

L’incendie du ruisseau Pigue s’étend sur 82 000 hectares, alors que celui du sommet Hunker couvre 13 000 hectares. Les deux incendies sont toujours considérés comme non maîtrisés.

Depuis mardi, un avertissement de fumée intense est en vigueur pour la région du Klondike, et un avis de possible fermeture de route est en vigueur pour la route du Klondike Nord.

Des véhicules d’escorte contrôlent pour l’instant la circulation entre la route minière Clear Creek et McQuesten Lodge.

Les sapeurs-pompiers de la Section de la gestion des feux de forêt du Yukon souhaitent procéder à des brûlages dirigés pour contrer le feu du ruisseau Pigue, mais les vents changeants ont jusqu’ici empêché la manœuvre.

Le brûlage dirigé vise à éliminer le combustible qui pourrait alimenter le brasier en direction de la route, selon l’agent d’information de la Section de la gestion des feux de forêt, Mike Fancie.

À Stewart Crossing, les résidents sont prêts à quitter leur demeure si nécessaire.

Jessie Germaine, qui demeure au camp de pêche Hager's, affirme que sa camionnette et ses bagages sont prêts.

Le feu s’est répandu très rapidement. Ça s’est dispersé et on dirait que ça revient encore vers la rivière. Les petits feux ont été éteints, ça fume, mais il n’y a plus de flammes depuis [lundi soir], alors souhaitons qu’ils soient éteints.

L’entrepreneur touristique Jesse Cook affirme que la fumée est tenace dans la région, mais qu'il n'a pas encore eu à annuler le transport de passagers qu'il offre.

C’est enfumé depuis des semaines le long de la route entre Dawson et Whitehorse, surtout à Stewart, à Pelly et à Carmacks. La visibilité est mauvaise et on le sent dans l’air, dans nos poumons.

Jesse Cook, entrepreneur touristique