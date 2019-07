La cycliste Émilie Roy abandonne la compétition

L'athlète magogoise affirme qu'il était de plus en plus difficile au cours des derniers mois d'endurer les rigueurs de l'entraînement au détriment d'autres possibilités et assure avoir pris une décision mûrement réfléchie.

Ça commençait à être plus lourd. J'ai toujours dit que le sport, c'était des choix et non des sacrifices, mais là ça commençait à être de plus en plus des sacrifices , explique la cycliste âgée de 34 ans.

Mon camp en Floride m'a confirmé que c'était la meilleure décision à prendre. Je risque d'avoir ce mal de dos pour le restant de mes jours, donc je ne voulais pas l'aggraver non plus , ajoute Émilie Roy, qui dit toujours avoir du mal à demeurer debout, statique, plus d'une minute sans souffrir.

Cette dernière admet que le projet d'avoir un enfant a également eu une incidence sur son choix.

J'ai toujours trouvé ça cute, un enfant, et j'ai toujours aimé les voir grandir, mais mon horloge biologique n'avait jamais sonné, tandis que cette année, ça commençait vraiment à me trotter dans la tête, mentionne-t-elle. C'est sûr que de concilier les deux, ça ne fonctionne pas vraiment, et ç'a aussi pesé dans la balance.

Ayant amorcé sa carrière sur le tard en 2014 à l'âge de 29 ans, Émilie Roy est tout de même parvenue à participer aux Championnats canadiens de cyclisme sur piste en tant que membre de l'équipe du Québec l'an dernier, où elle avait obtenu une 7e place au 500 mètres et une 8e place en sprint. La Magogoise a également effectué des courses à l'international, notamment à Grenchen, en Suisse, qui demeureront parmi ses meilleurs souvenirs.

Là-bas, en Suisse, les courses, c'est vraiment comme un gros party. C'est un happening comme le hockey pour nous ici. Pour moi, aller là-bas, avec les spectateurs et la musique, c'était incroyable. Émilie Roy

Celle qui oeuvre aux communications et aux services aux athlètes chez Excellence sportive Sherbrooke estime que l'expérience acquise au cours des dernières années pourra servir les athlètes qu'elle côtoie régulièrement.

Ça me permet de comprendre les athlètes encore mieux dans les hauts et les bas qu'ils peuvent rencontrer. J'ai quand même une adaptation à faire dans ma vie plus "normale". J'ai un travail, j'ai plein de choses devant moi, mais un athlète qui n'a pas de plan B, juste à y penser, ça doit être assez épeurant. De pouvoir les accompagner dans leurs choix, de les aider dans leurs inquiétudes ou quand ça va bien, de savoir où trouver les bons services pour eux, ça va beaucoup m'aider dans mon travail , croit Émilie Roy.