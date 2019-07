Un délinquant sexuel fait ses travaux communautaires dans un organisme pour jeunes

L'ex-entraîneur d'haltérophilie de La Sarre a fait ses 125 heures de travaux en accompagnant les jeunes athlètes du club d'haltérophilie de La Sarre.

Le 18 avril, René Bellemarre, reconnu coupable d'attouchements sexuels sur une personne d'âge mineur, a reçu une peine de 30 jours de prison à purger dans la collectivité, deux ans de probation et 125 heures de travaux communautaires.

Quatre jours plus tard, il débute ses travaux communautaires au club d'haltérophilie de La Sarre.

C'est dans ce même club qu'il a notamment embrassé sur la bouche une athlète âgée de moins de 16 ans à au moins deux reprises, comportement qui lui a valu d'être condamné.

La directrice du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels en Abitibi-Témiscamingue, le CAVAC, Nancy Bouchard, affirme n'avoir jamais constaté une situation comme celle-ci.

Ça ne représente pas une belle image de la justice parce que quand on est victime on a souvent l'impression que les contrevenants ont beaucoup de pouvoir et c'est exactement ce que ça dégage. Il retourne au même endroit, ça ne doit pas se reproduire, il doit y avoir une surveillance pour que les travaux ne se passent pas où ont eu lieu les gestes reprochés , indique-t-elle.

Dans un document de la Sécurité publique, le répondant du club d'haltérophilie de La Sarre, Daniel Marchildon, mentionne que René Bellemarre a offert un excellent service, qu'il sait comment susciter la motivation chez les jeunes et les amener à se dépasser.

Nancy Bouchard affirme que la situation pourrait bien être légale au sens de la loi, mais qu'elle n'est pas acceptable pour autant.

Dans l'ordonnance de probation, on ne retrouve pas l'article 161, soit de ne pas être en présence d'enfants de moins de 16 ans, les parcs, les garderies, les piscines publiques. Cependant je pense que lorsqu'on fait des recherches pour trouver des endroits pour faire des travaux communautaires, on doit trouver un lieu plus propice pour les faire , ajoute-t-elle.

Une source travaillant au ministère de la Sécurité publique nous confirme qu'il s'agit d'une situation particulière. En temps normal, une personne reconnue coupable de gestes à caractère sexuel dans un organisme ne retourne pas faire ses travaux communautaires à l'endroit où les gestes ont été commis.

Le club d'haltérophilie de La Sarre a refusé de nous dire si le conseil d'administration, les parents et les athlètes avaient approuvé cette décision.

Mercredi, le ministère de la Sécurité publique n'était pas en mesure de nous expliquer pourquoi l'agent de probation avait autorisé la situation.