Environnement Canada a publié mercredi un avertissement de chaleur pour la région d'Ottawa et de Gatineau, le thermomètre pouvant atteindre 33 degrés Celsius en après-midi, avec un indice humidex de 37 à 39.

Les régions concernées sont les suivantes :

Gatineau

ville d'Ottawa Nord - Kanata - Orléans

ville d'Ottawa Sud - Richmond - Metcalfe

Prescott et Russell

Une masse d'air chaud et humide persistera sur la région jusqu'à jeudi , selon le site Internet d'Environnement Canada. Les minimums nocturnes pour ce soir et cette nuit resteront près de 20 degrés Celsius, donnant peu de répit de la chaleur. Les températures pour jeudi après-midi varieront à nouveau entre 30 et 33 degrés Celsius.

Un peu de répit est attendu jeudi soir avec l'arrivée d'une masse d'air légèrement plus fraîche et moins humide.

Il est recommandé de boire beaucoup d'eau, de rester dans des endroits frais et de ne jamais laisser des personnes ou des animaux dans un véhicule stationné.