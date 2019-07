Mort d’un cheval au Stampede : le conducteur du chariot déplore « la perte d’un ami »

Le cheval a présenté un grand besoin de soins vétérinaires à la suite d’un problème de santé interne grave lors de la deuxième manche des courses nocturnes de chariots (chuckwagons), a déclaré la direction du Stampede dans un communiqué.

Il s'appelait Dylan et c'était le favori de la famille , affirme Troy Dorchester, conducteur du chariot.

Il comptait beaucoup pour nous; c'était une nuit très pénible dans la grange, et ce matin encore, c'est un peu comme gérer la perte d'un très bon ami.

Kristina Barnes, directrice des communications du Stampede, souligne que l'incident s'est déroulé au début de la course.

Entre le premier et le deuxième virage, Troy s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas et il a rappelé son équipe, et ce cheval était par terre et avait besoin de soins vétérinaires , relate-t-elle.

Le conducteur Troy Dorchester est un pilote de chariot de troisième génération qui a remporté le Rangeland Derby en 2012. Il affirme que l'animal faisait partie de la famille et qu'il aimait bien courir.

Je pense qu'ils aiment ce sport autant que les pilotes. Troy Dorchester, conducteur du chariot, à propos des chevaux

Le débat sur le bien-être des animaux

La mort du cheval au Stampede de Calgary, la première du genre depuis le début de l'événement, relance le débat sur le bien-être des animaux.

Dans un communiqué, la société de protection des animaux de Vancouver a demandé à l'Association canadienne des médecins vétérinaires (ACMV) de s'insurger contre les épreuves de rodéo du Stampede après la mort de l'animal.

Pourquoi l'ACMV garde-t-elle le silence sur les mauvais traitements infligés aux animaux, qui sont soumis à la peur, à la douleur et au stress au nom du divertissement? lance Peter Fricker, porte-parole de la société de protection des animaux de Vancouver.

L'association se défend en arguant que des vétérinaires sont présents pendant la course afin de s'assurer que les animaux obtiennent des soins appropriés et que les employés de la société de protection des animaux ont un accès sans restriction au terrain.

L'ACMV accepte l'utilisation d'animaux à des fins récréatives et de divertissement lorsque les besoins physiques, sociaux et comportementaux de l'animal sont satisfaits , a déclaré le Dr Mike Petrik, membre du comité du bien-être animal de l'ACMV.

Le Dr Mike Petrik, qui a déploré la mort de l'animal, a affirmé que « c'est une tragédie quand un animal perd la vie » et qu'« il est difficile de se prononcer sur les causes lorsqu'on n’a pas plus de détails ».

J'ai côtoyé de nombreux chevaux de course et ils comprennent vraiment ce qu'ils font; ils sont souvent très compétitifs. Je veux dire, ce sont des athlètes et ils se donnent beaucoup de mal , a-t-il fait savoir.

Selon Troy Dorchester, le cheval était extrêmement bien soigné, et il avait subi de fréquents examens médicaux.

Ils sont proches de ton cœur , renchérit M. Dorchester. Quand tu en perds un, ce n'est pas une soirée amusante. Tu essaies de rebondir et de rester concentré [...]. C'est vraiment difficile.

Troy Dorchester affirme qu'en 27 ans, c'est le premier cheval qu'il perd sur la piste.

L'équidé de 14 ans a passé un examen vétérinaire avant les courses, et rien n'indique que son état de santé ait été le résultat de la course de chariots, a affirmé Kristina Barnes, du Stampede.

Un examen de l'animal est en cours pour permettre d'en savoir davantage sur les causes réelles de sa mort.