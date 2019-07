Zone ferroviaire : l'arrondissement de Chicoutimi dévoile les projets retenus

Le premier consiste en l'aménagement d'un centre multifonctionnel, culturel et sportif doté d'une salle de spectacle et d'une place des congrès, évalué à 92 millions de dollars par ses mandataires, Joan Simard et Étienne Jacques.

Le projet du quartier du Havre, qui prévoit la construction de logements au centre-ville, a également été retenu, tout comme la création d'un parc et d'un espace public.

Les conseillers de Chicoutimi vont tenter de choisir un seul projet d'ici la fin août, pour ensuite le présenter à l'ensemble des élus en septembre.

Onze mémoires ont été déposés au terme de la consultation publique, lancée sur le site Internet de Saguenay.

L'an dernier, la mairesse de Saguenay, Josée Néron, a dévoilé en grande pompe son projet d'Amphithéâtre +, évalué à 80 millions de dollars. Il n'a cependant pas fait consensus à la table du conseil et a été mis de côté au profit d'une consultation publique.