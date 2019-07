Le Festival du loup célèbre les 40 ans de l'école de la résistance de Penetanguishene

Le 16e Festival du loup commence jeudi par une soirée de contes. Plusieurs artistes, dont l'écrivain et dramaturge Jean Marc Dalpé, prendront part à cette soirée placée sous le thème des 40 ans de l'école de la résistance de Penetanguishene.

Jean Marc Dalpé et d’autres personnes non originaires de Lafontaine, qui ont été témoins de la résistance de 1979, vont se joindre aux vedettes de la région pour raconter des souvenirs qui ont mené à la création de l’École Le Caron.

Le festival permet de recréer cette année des retrouvailles et plusieurs anciens seront là pour revenir sur cette histoire , se réjouit Joëlle Roy, directrice générale de La Meute culturelle.

Jean Marc Dalpé participe au Festival du loup Photo : Radio-Canada / Christian Côté

La résistance à Penetanguishene est moment important dans la vie de Jean Marc Dalpé. C’est historique et ça me rappelle mon cheminement. Je venais de rentrer en Ontario après mes études au conservatoire au Québec, avec d’autres artistes on s’est vite engagés dans la résistance avec d’autres artistes , se souvient-il.

Un spectacle de contes inspiré des différents souvenirs sera créé au cours de la soirée. La réunion « d’anciens combattants » sera aussi un moment important.

Plus d'engagement communautaire

La Meute culturelle de Lafontaine, qui organise le festival, tient à la participation communautaire. Le festival du loup se veut une plateforme qui sert à valoriser la communauté , déclare Joëlle Roy.

Elle soutient que le fait de donner une grande place à l’anniversaire de l’école de la résistance contribue à promouvoir l'histoire de la région.

Un défilé de tracteurs se retrouve pour la quatrième année parmi la liste d’activités au Festival du loup de Lafontaine. Photo : La Meute culturelle de Lafontaine

Nous organiserons un défilé de tracteurs le samedi matin à la demande du milieu agricole, ce qui semble indiquer que les gens sont fiers de manifester l’identité agricole de la région , mentionne Mme Roy.

Le Festival du loup reçoit cette année plus d’artistes émergents, plus d’artisans ainsi que des producteurs de produits de l'érable.

Jeunes et graffiti

Le festival a invité cette année l’artiste Mique Michelle qui anime un camp artistique à l’intention des jeunes.

L’artiste du graffiti originaire de Field, dans le nord de l'Ontario, peindra avec les jeunes une murale sur les bandes de la patinoire du pavillon où auront lieu les spectacles vendredi et samedi.

Pendant les spectacles, Mique Michelle va également peindre une immense murale sur la thématique de la légende du loup de Lafontaine.