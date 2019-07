15 séries à regarder quand il pleut ou quand il fait trop chaud (ou les deux)

Des séries venues d'ailleurs

Dans leur regard (When They See Us)

Réalisée et coscénarisée par Ava DuVernay, cette série en quatre parties revient sur l'affaire de la joggeuse de Central Park. En 1989, cinq adolescents noirs de Harlem sont accusés d'avoir sauvagement violé une jeune femme blanche qui courait dans Central Park. Une série poignante, où l'on (re)découvre le talent brut du jeune acteur Jharrel Jerome, qu'on connaît pour sa participation au film Moonlight, sacré meilleur film aux Oscars dans la confusion.

Avec Asante Blackk, Caleel Harris, Jharrel Jerome et Ethan Herisse.

Euphoria

Coproduite par le rappeur canadien Drake, Euphoria fait beaucoup parler d'elle depuis son lancement le mois dernier. Réservée aux personnes âgées d'au moins 16 ans, cette série dramatique qui parle d'adolescence, de sexualité, de violence et de drogue est notamment accusée de montrer trop de pénis.

Avec Zendaya, Maude Apatow et Eric Dane.

Tout part en fumée (Family Business)

Création originale de Netflix France, cette série comique raconte l’histoire d’un trentenaire qui décide de transformer la boucherie casher familiale en boutique de cannabis.

Avec Jonathan Cohen, Gérard Darmon et Enrico Macias

Stranger Things

Mise en ligne le 4 juillet dernier, la troisième saison de Stranger Things a battu le record de la série la plus regardée sur Netflix. Plus sombres que les précédents, les nouveaux épisodes de cette série jouant sur la nostalgie des années 1980 se déroulent en pleine saison estivale.

Avec Maya Thurman-Hawke, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard et Winona Ryder.

Big Little Lies

La grande Meryl Streep a rejoint Nicole Kidman, Reese Witherspoon et Laura Dern dans la prestigieuse distribution de la seconde saison de Big Little Lies. Réalisée par le Québécois Jean-Marc Vallée, la première saison a été primée aux Emmy Awards et aux Golden Globes.

Avec aussi Zoë Kravitz et Shailene Woodley.

Des séries d'ici

La règle de (3)

Laurence et Fred s’aiment, attendent un enfant… mais se séparent pour éviter de se déchirer plus tard. Voici le point de départ de cette série web à la fois audacieuse et tendre qui assume son goût pour la tragédie et l’humour absurde. Ensemble dans la vie, Mickael Gouin et Léane Labrèche-Dor incarnent ce couple attachant et signent l’intrigue de cette série, dont la réalisation rappelle les films de Xavier Dolan.

Laurence et Fred décident de se séparer et font appel à une étrange firme, spécialisée en ruptures. Photo : Radio-Canada

Avec Mickael Gouin, Léane Labrèche-Dor et Marc Labrèche.

Teodore pas de H

Teodore, un trentenaire atteint d’un TDAH et sans diplôme, décide de retourner sur les bancs de l’école secondaire. Cette minisérie web humoristique a été sélectionnée dans la catégorie des séries courtes lors du festival Canneseries, qui s’est déroulé au printemps en France.

Avec Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Daniel Doummar, Nathalie Doummar et Louise Bombardier.

L’âge adulte

Clap de fin pour la série de, et avec, Guillaume Lambert, qui se clôture sur une troisième saison en partie tournée au Sénégal. Dans ces huit nouveaux épisodes, la famille Noël est plongée en pleine tempête quand Lucille-Maud est victime d’un grave accident.

Mickaël Gouin, Sarah-Anne Parent et Guillaume Lambert dans L' âge adulte. Photo : Radio-Canada

Avec Guillaume Lambert, Sarah-Anne Parent et Mickaël Gouin.

Coroner

Offerte en français depuis la fin du mois de juin, la série canadienne Coroner met en vedette l'acteur québécois Éric Bruneau aux côtés de Serinda Swan, qui se glisse dans la peau d'une médecin légiste enquêtant sur de mystérieuses morts. Cette série médico-policière a été très regardée sur CBC, où elle a vu le jour au mois de janvier.

Avec Roger Cross et Alli Chung.

Le dernier soir

Première série documentaire québécoise à se pencher sur une affaire non résolue, Le dernier soir suit la journaliste Monic Néron dans son enquête sur le double meurtre non élucidé de Diane Déry et de Mario Corbeil. L'adolescente et l'adolescent ont été retrouvés morts, tués par balles à Longueuil en 1975. Près de 45 ans après les faits, Monic Néron et son équipe de recherchistes tentent de trouver de nouveaux éléments permettant de faire enfin émerger la vérité.

En compagnie des familles des deux victimes, Monic Néron tente de découvrir ce qui a pu se passer le soir du 20 mai 1975. Photo : Radio-Canada

5 séries à paraître cet été

Orange Is the New Black (L' orange lui va si bien)

Les détenues de la prison de Litchfield reviennent pour une septième et dernière saison le 26 juillet prochain. De nouveaux épisodes au cours desquels la blonde Piper retrouve la liberté, mais pas sa femme, Alex, qui reste incarcérée.

Avec Taylor Schilling, Laura Prepon, Danielle Brooks et Natasha Lyonne.

La Casa del Papel (La maison de papier)

La série non anglophone la plus regardée au monde signera son retour le 19 juillet avec une troisième saison qui s’ouvre sur la cavale de la bande responsable du braquage de la Maison de la monnaie à Madrid.

Avec Úrsula Corberó, Itziar Ituño et Álvaro Morte.

Veronica Mars

Douze ans après avoir quitté le petit écran, la justicière Veronica Mars se prépare à nouveau à lutter contre le crime dans la quatrième saison de cette série dramatique qui a fait connaître l’actrice Kristen Bell. À voir à partir du 26 juillet.

Avec Kristen Bell et Jason Dohring

Four weddings and a funeral (Quatre mariages et un enterrement)

La comédie romantique à succès des années 1990 Quatre mariages et un enterrement fait l’objet d’une adaptation en minisérie de 10 épisodes par l’actrice, scénariste et productrice Mindy Kaling. La distribution de cette série américaine, visible à partir du 31 juillet, est totalement différente du film anglais, à l’exception de la présence d’Andy MacDowell.

Avec Nathalie Emmanuel, Nikesh Patel, Rebecca Rittenhouse et John Paul Reynolds.

Glow

Direction Las Vegas pour les lutteuses aux tenues de lycra qui remontent sur le ring pour une troisième saison. La série s’inspire des Gorgeous Ladies of Wrestling (G.L.O.W.), ce groupe de lutteuses qui ont eu leur propre émission à la télévision américaine dans les années 1980.

Avec Alison Brie, Betty Gilpin et Sydelle Noel.

