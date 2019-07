Oui, votre chien peut mourir en jouant avec un boyau d'arrosage (mais c'est peu probable)

La publication rapporte les propos d'une personne dont la chienne serait morte après avoir joué avec un tuyau d'arrosage en 2003. « Elle a joué, sauté, s'est bien hydratée. Pourtant, le lendemain, elle est morte dans mes bras », raconte cette personne.

Elle explique qu'elle a retrouvé son chien pendant la nuit avec le ventre gonflé, qu'il ne bougeait plus et tentait de vomir. L'animal, poursuit-elle, est mort chez le vétérinaire. Ce dernier lui aurait expliqué que le chien avait subi un retournement de l'estomac. La personne conclut avec un avertissement : « Attention au jeu du tuyau d'arrosage, le chien avale beaucoup d'eau et en même temps saute partout, un retournement de l'estomac est vite arrivé ».

La publication en question a été partagée 115 000 fois depuis le 27 juin, et d'autres pages ont copié le texte et créé leurs propres publications.

Selon Édouard Martin, clinicien en urgentologie et soins intensifs au Centre hospitalier universitaire vétérinaire de l'Université de Montréal, l'histoire évoquée dans la publication est possible, mais elle est peu probable. « Ça pourrait arriver, mais la probabilité que ça arrive est quand même très faible », juge-t-il.

En six ans de pratique aux urgences et soins intensifs animaliers, il n'a jamais vu un chien mourir après avoir joué avec un boyau d'arrosage. D'ailleurs, il n'avait jamais entendu parler d'un tel scénario avant qu'on ne lui envoie la publication Facebook. « C'est une situation qui est plausible, mais c'est un facteur de risque très, très faible. Ce n'est pas très courant », affirme-t-il.

Un état mortel

Toutefois, le retournement de l'estomac, ou syndrome dilatation-torsion de l’estomac, est un vrai état de santé très sérieux et souvent mortel qui peut toucher certains chiens (Nouvelle fenêtre) , explique le Dr Martin. L'estomac d'un chien peut se dilater après qu'il a bu une grande quantité d'eau ou mangé un gros repas. « Après un exercice, l'estomac va se tourner sur lui-même, ce qui fait que la vidange ne se fait plus ni vers la bouche ni vers les intestins », illustre-t-il.

Cet état touche surtout les races de gros chiens au thorax profond, tels les grands danois, les bergers allemands, les caniches royaux et les dobermans. Les bassets, de petits chiens qui ont un gros thorax, sont aussi à risque.

Un animal qui subit une torsion de l'estomac peut mourir en quelques heures et doit être pris en charge immédiatement par un vétérinaire, avertit le Dr Martin. Il y a quelques symptômes typiques associés à cet état. Le chien tentera de vomir, mais n'y arrivera pas, l'abdomen deviendra de plus en plus gros. L'animal aura de la difficulté à respirer, puis il tombera en état de choc et deviendra de plus en plus faible.

Le syndrome existe et les symptômes ressemblent beaucoup à ce qui est décrit dans la publication. Toutefois, le Dr Martin ne pense pas que les propriétaires de chien devraient s'inquiéter du tuyau d'arrosage. « Je ne pense pas que je dirais aux gens de ne plus jouer avec le boyau d'arrosage. Ça dépend du comportement de l'animal. S'il a tendance à boire énormément d'eau pendant qu'il joue, je limiterais cette activité. S'il ne boit pas tant d'eau et fait juste jouer et se rafraîchir, ça ne me stresserait pas. »

C'est la dilatation de l'estomac qui augmente les risques de torsion, donc le Dr Martin conseille de garder son animal au calme s'il a beaucoup mangé ou bu.