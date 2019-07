Des jeunes vulnérables sans eau potable ni nourriture dans un foyer d’accueil

Absence d’eau courante et de nourriture et un personnel qui semblait s’être envolé : c’est ce qu'a découvert un policier de la ville de Winnipeg quand il s’est rendu dans un foyer nourricier où étaient logées quatre jeunes filles hautement vulnérables. Le foyer détient un permis des Services à l’enfant et la famille Dakota Ojibwé. Le policier s’y rendait pour y reconduire une adolescente.

Appelé à intervenir dans les suites de cet événement, un inspecteur de la Santé a recommandé que plus personne ne vive dans la maison de Wildwood Park jusqu’à ce que l’eau courante soit rétablie, selon un porte-parole du ministère de la Santé.

La Ville de Winnipeg a coupé l’eau le 15 mai dans cette maison en raison d'un arriéré de 1000 $ sur les factures d’eau, selon un document obtenu par CBC.

Le foyer a été privé d’eau courante pendant presque une semaine avant que le service soit rétabli. Pendant ce temps, les filles ont demandé de l’eau à des voisins et utilisé les toilettes des commerces du voisinage.

Une situation déplorable

Il n’y a pas d’excuse pour ça. Ça n’aurait pas dû arriver, et certainement pas pour une période aussi longue , estime une ancienne travailleuse sociale qui cumule 30 ans d’expérience, Bev Wiebe.

Je ne comprends pas pourquoi ce problème n’a pas été immédiatement identifié et résolu.

Elle souligne que la vaste majorité des familles d’accueil prennent bien soin des enfants à leur charge.

Les foyers nourriciers qui ont des enfants nécessitant des soins particuliers reçoivent chaque mois des milliers de dollars non imposables de la part des agences relevant des Services à l’enfant et la famille.

Radio-Canada ne révèle pas l’identité du père d’accueil. Dans une entrevue mardi, ce dernier blâme les Services à l’enfant et la famille pour ses soucis financiers.

Les faits semblent pointer vers une mauvaise gestion du financement, mais ça ne tient pas compte du fait que je ne recevais pas de paiements pendant des mois , dit-il.

Il louait la maison de Wildwood Park depuis septembre 2018 et a été évincé dix mois plus tard pour défaut de paiement du loyer, en date du 1er juillet. Les adolescentes ont été relogées ailleurs.

L’avocat de l’Agence des Services à l’enfant et la famille Dakota Ojibwé, Dean Kropp, n'a pas répondu aux questions concernant le moment de la dernière visite du foyer d’accueil par un membre du personnel, pour y effectuer une inspection ou une revue du permis. Il a refusé de préciser le type de supervision requis pour les adolescentes et de confirmer si le père nourricier détenait toujours un permis.

Je peux confirmer que l’agence a pris des mesures appropriées pour assurer la sécurité des enfants à sa charge , a dit Dean Kropp.

109 000 $ par an pour s’occuper des adolescentes

Le père d’accueil dit que si les Services à l’enfant et la famille Dakota Ojibwé est l’organisme qui octroie le permis, les fonds pour s’occuper des quatre adolescentes provenaient de deux autres agences : celles de Winnipeg et de la région Ouest.

Il n’a pas voulu préciser combien d’argent il recevait par jour pour chacune des filles, mais indique que dans l’ensemble, il s’agissait de 9100 $ par mois, soit 109 200 $ non imposables par an.

Il dit que 7200 $ servaient en général à payer les factures – loyer, nourriture, téléphone cellulaire – et qu’il n’a pas pu acquitter une facture d’eau mensuelle parce qu’il a dû payer plus de 1000 $ pour le téléphone portable de l’une des filles.

Je suis pleinement responsable, dit-il, j’admets que je ne suis pas le meilleur quand vient le temps de payer les factures.

Rien de plus que du pain

Avant la découverte du policier, la mère d’une des adolescentes dit avoir vu des choses qui l’ont troublée dans le foyer d'accueil. Radio-Canada ne la nomme pas pour éviter que sa fille soit identifiée.

La mère dit qu’elle passait fréquemment à la maison d’accueil.

Les adolescentes qui vivaient dans la maison de Wildwood Park avaient de grands besoins et requéraient des soins constants. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

J’ai regardé dans les armoires et dans le frigo et il n’y avait qu’un pain. Et cela, c’était après qu’on nous ait dit qu’ils “venaient tout juste de faire une grosse épicerie la veille” , raconte-t-elle.

Chaque fois que j’ai apporté de la nourriture, ça s’est envolé en quelques secondes tellement les filles avaient faim , affirme-t-elle.

Elle dit aussi que le service d’Internet et de téléphone a été interrompu à plus d’une occasion.

Ce qui est le plus troublant à ses yeux demeure le manque de supervision. Sa fille a besoin de soins de niveau 5, d'après la manière de classifier des jeunes pouvant représenter un danger pour eux-mêmes et les autres en raison de leur santé mentale et de leur état émotionnel.

Ces jeunes peuvent aussi risquer d'être exploités sexuellement, de consommer de la drogue ou de s'automutiler.

La mère dit avoir obtenu l’assurance que sa fille serait surveillée de manière constante. Mais plusieurs fois, quand je me suis rendue à la maison sans m’annoncer, j’ai trouvé le personnel en train de dormir , dit-elle.

Parfois, il n’y avait pas de personnel sur place. Ils avaient laissé la maison grande ouverte, et les jeunes étaient parties.

Des dettes qui s’accumulent

Le registre des propriétés indique que le père d'accueil et sa femme possèdent une autre maison dans Saint-Vital. Sur des formulaires de location de voiture, le couple a identifié cette maison comme étant sa résidence principale.

Ce n’est pas la première fois que le père d’accueil ne paie pas ses dettes. Selon une ordonnance du tribunal, en 2018, il devait vendre la maison de Saint-Vital pour rembourser une dette.

Son débiteur était un bureau d’avocat de Winnipeg qui avait retenu les services d’un organisme de recouvrement.

Des documents juridiques indiquent que le père nourricier avait embauché des avocats pour le représenter dans deux poursuites au civil, en 2011 et 2012. En dépit du fait qu’il avait fait certains paiements, il devait encore 49 000 $ aux avocats.

Un juge lui a ordonné en 2016 de rembourser cette dette. Elle était toujours en souffrance en mars 2018, et s’élevait alors à 59 067,50 $ avec les intérêts.

La dette a été réglée en août 2018, et c’est vers ce moment que le père a pris en charge le foyer d’accueil.

Le père dit qu’il a souscrit à une seconde hypothèque sur sa maison pour rembourser ses dettes.

Solvabilité non vérifiée

Si les foyers d’accueil obtiennent leur permis des agences des Services à l’enfant et la famille, c’est la province qui établit les normes concernant le processus d’autorisation des permis, ce qui comprend des vérifications des dossiers criminels et des bilans de santé mentale et physique, mais pas de vérification de la solvabilité des candidats.

Nous ne creusons pas vraiment la situation financière des parents d’accueil, parce que les paiements qu’ils reçoivent ne sont pas des salaires , dit l’ancienne travailleuse sociale Bev Wiebe.

Selon elle, les parents d’accueil d’enfants ayant des besoins spéciaux reçoivent une allocation qui couvre leurs factures mensuelles et leur loyer.

Le père d’accueil indique qu’il a un différend avec les Services à l’enfant et la famille de Winnipeg, parce que l’agence refuse de lui rembourser les 15 000 $ qu’il dit avoir payé à des employés pour des périodes de répit, dans le cas des deux adolescentes sous la responsabilité de cette agence.

Il dit que l’agence lui a signifié qu’elle ne remboursait pas le salaire de ces employés, si les filles n’étaient pas à la maison pendant les périodes de répit.

Le père affirme avoir perdu son permis quand il a été évincé de la maison, mais dit rester en contact avec les adolescentes. Il dit qu’elles sont une famille pour lui, sa femme et leur enfant.

Avec des informations de Caroline Barghout et Joanne Levasseur