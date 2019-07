20 personnes âgées doivent quitter une résidence de Drummondville

C'est le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) qui l'a ordonné, lundi dernier, principalement en raison du fait que la résidence n'atteint pas le seuil minimal de ressources pour ses résidents.

Chantal Bournival, directrice adjointe du programme de soutien à l’autonomie de la personne âgée au CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , admet trouver la situation regrettable. Ce n’est jamais l’un de nos premiers choix de reloger les personnes âgées. Si nous en venons à prendre cette décision, ça veut dire que nous sommes très préoccupés sur le fait que ces personnes ne reçoivent pas les soins et les services requis , souligne-t-elle.

Le CIUSSS MCQ précise avoir ordonné le déménagement de vingt résidents plus vulnérables, pour qui le manque de personnel représentait un danger pour leur sécurité et leur santé. Afin de fonctionner adéquatement, une résidence doit se conformer à certaines normes, comme avoir du personnel qualifié et en quantité suffisante, explique la représentante du CIUSSS MCQ.

En juin dernier, une préposée aux bénéficiaires s'était trouvée seule avec 88 personnes âgées à la Résidence 600 Bousquet. Une situation qui avait fait les manchettes.

Chantal Bournival spécifie néanmoins qu'il ne s'agit pas d'une fermeture ni d'un retrait de certification pour la résidence. Elle assure travailler avec l'établissement pour trouver une solution. C’est un temps qu’on va pouvoir octroyer à l’établissement afin qu’ils puissent se réorganiser et se réajuster , conclut-elle.

La plupart des personnes âgées ont été déménagées dans des CHSLD ou d'autres résidences privées de Drummondville.

Une personne âgée doit plutôt déménager au CHSLD de Nicolet.