Des avions trop près l'un de l'autre au-dessus de Montréal, à cause d'un manque d'employés

Un Airbus et un Cessna se sont retrouvés trop près l’un de l’autre, l'an dernier, près de l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, à cause d’un manque d'effectifs et d’un écart des procédures, signale le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) dans un rapport d'enquête publié mercredi.

Le 16 mai 2018, vers 19 h, deux avions se sont trop rapprochés l'un de l'autre, dans l'espace aérien de Montréal, avant d'atterrir. Une situation appelée « perte d'espacement ».

Un Airbus d'Air Transat, en provenance de l'aéroport Lester B. Pearson de Toronto, et un aéronef bimoteur léger Cessna 421, qui arrivait de l'aéroport de Trois-Rivières, se sont retrouvés à moins de 500 pieds verticalement et de 1,7 mille marin latéralement l'un de l'autre.

La distance considérée sécuritaire est d'au moins 1000 pieds verticalement et l'espace latéral minimal est d'au moins 3 milles marins.

Le BST indique que sept contrôleurs de la circulation aérienne et un superviseur auraient dû être en poste ce soir-là. Mais en raison de congés et du malaise soudain d'un employé qui avait dû s'absenter quelques minutes avant l'incident, il n'y avait que trois contrôleurs et un superviseur, ce dernier ayant pris en charge le contrôle d'un secteur.

Six secteurs de l'espace aérien qui sont normalement divisés entre [sept] contrôleurs étaient regroupés et contrôlés par seulement trois contrôleurs [et un superviseur], ce qui a agrandi la zone de responsabilité, la charge de travail et le niveau de complexité des tâches [de chacun]. Le Bureau de la sécurité des transports, dans un communiqué

De plus, le responsable de la zone où se trouvait initialement le Cessna n'a pas relayé l'information sur sa présence au responsable de la zone vers laquelle il se dirigeait, conformément à la procédure. Le contrôleur de cet espace aérien – un employé en formation – n'a réalisé la présence du petit appareil que lorsqu'il y était déjà. Il n'a donc pas eu l'occasion de préparer un plan de gestion du trafic convergent , note le BST.

Dès qu'il a constaté la présence du bimoteur, l'espace sécuritaire entre les avions a été rétabli et ils se sont tous les deux posés sans incident.

L'instructeur du contrôleur en formation, qui était aussi le superviseur de l'équipe, était distrait par d'autres tâches , poursuit le communiqué. Il n'a pas surveillé adéquatement la situation qui se dessinait , mentionne le rapport d'enquête.

Le BST dit ignorer si des mesures correctives ont été prises à la suite de son enquête.