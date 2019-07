Il y a 30 ans, l’Opéra Bastille est inauguré pour honorer la Révolution française

L’Opéra Bastille est au bicentenaire de la Révolution française ce que la tour Eiffel a été au centenaire de la même révolution : un monument. Simon Durivage

Ce qui frappe d’abord quand on entre, c’est une impression d’immensité mise en valeur par une architecture aérée, voire aseptisée. Philippe Crépeau

Un monument pour célébrer la Révolution française…

En 1982, le président français François Mitterrand accepte l’évaluation de son ministre de la Culture Jack Lang : l’Opéra Garnier est à la fois dépassé techniquement et trop petit.

Le président souscrit donc au projet de construire un nouvel opéra qui serait situé près de la place de la Bastille.

L’Opéra Bastille constituera un hommage au 200e anniversaire de la Révolution française.

Le Point, 11 juillet 1989

Le journaliste Philippe Crépeau présente à l'émission Le Point du 11 juillet 1989 un reportage qui nous fait visiter l’Opéra Bastille. Le Point est ce soir-là animé par Simon Durivage.

« Jamais un nouveau bâtiment n’aura suscité autant de controverse », nous dit le journaliste.

Celui qui l’a dessiné, l’architecte torontois Carlos Ott, est un inconnu. Le projet propose de construire l’édifice dans l’est de Paris tout à côté des quartiers populaires.

Les critiques fusent : trop gros, trop laid, trop cher. Le projet doit coûter l’équivalent de 300 millions de dollars canadiens. Il coûtera finalement le double.

Qu’importe! Le projet est parrainé par le président Mitterrand en personne.

Il sera inauguré le jour précédant le 200e anniversaire de la prise de la prison de la Bastille qui est considérée comme le point de départ de la Révolution française.

Philippe Crépeau visite le lieu en compagnie du directeur de scène Michael Dietmann.

Ici, contrairement à l’Opéra Garnier, il n’y a pas de dorures ni de décors surchargés.

Le bâtiment est aéré. La grande salle, d’une capacité de 2700 sièges, est dépouillée. Les balcons pentus donnent une visibilité étonnante qui plonge vers la scène.

Michael Dietmann vante aussi les moyens techniques de pointe qui permettent de monter et de démonter des décors en très peu de temps.

Il souligne aussi l’étonnante acoustique que possède la grande salle.

… inauguré par les grands de ce monde

Téléjournal, 13 juillet 1989

Le 13 juillet 1989, comme le rappelle le journaliste Jean-Michel Leprince dans un reportage au Téléjournal, l’Opéra Bastille est inauguré devant un parterre rempli des grands de ce monde.

Le président Mitterrand a en effet convié une trentaine de chefs d’État à l’ouverture officielle du bâtiment.

Ceux-ci constatent, comme les autres spectateurs, l’ampleur de la salle et l’excellence de l’acoustique du nouvel opéra.

Le spectacle sur scène rend hommage à la prise de la Bastille le 14 juillet 1789.

Un des invités, le président américain George H. W. Bush, a pour l’occasion ramené avec lui la clé de la forteresse démolie. Il l'a prête — pour un temps limité — à son homologue français.

La clé de la Bastille avait été amenée à Mount Vernon aux États-Unis par le marquis de La Fayette. Il l’avait donnée à George Washington, le père de la révolution américaine.

Ironiquement, le peuple de Paris, celui qui a fait l'événement il y a 200 ans, est tenu loin de la place de la Bastille pendant que les grands de ce monde admirent l’Opéra.

Il récupérera le lieu dès leur départ pour faire la fête.

… et par une œuvre controversée

Ce n’est que plusieurs mois plus tard que l’Opéra Bastille ouvre ses portes au public.

Téléjournal, 17 mars 1990

Le 17 mars 1990, le journaliste Raymond Saint-Pierre présente un reportage au Téléjournal qui rend compte de l’événement qu’il qualifie de soirée « qui ne pouvait pas être banale. »

Non seulement le bâtiment de l’architecte Carlos Ott continue de provoquer des remous; c’est aussi l’œuvre lyrique présentée qui est controversée.

L'opéra Les Troyens d’Hector Berlioz a initialement été rejeté par l’Opéra de Paris lorsque le compositeur l’a proposé il y a presque un siècle et demi.

Il est d’une ampleur titanesque et dure plus de quatre heures. Avec l'entracte, le spectacle dure cinq heures et demie.

La représentation est cependant réussie.

La seule ombre au tableau se situe au niveau des problèmes techniques. L’équipement servant à ranger et déplacer les décors fonctionne mal.

Malgré cela, le public assiste à un spectacle qui enchaîne les scènes impressionnantes.

En 30 ans, l’Opéra Bastille a connu son lot de vicissitudes : des grèves de techniciens, une façade qu’il a fallu recouvrir d’un filet de protection par exemple.

Malgré cela, il est devenu une référence dans l’art lyrique en France et dans le monde entier.