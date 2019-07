Les Raptors de Toronto tiendront leur camp d'entraînement à Québec

D’y rêver, c’est une chose, mais de les avoir à Québec dans les installations du PEPS, c’est énorme pour le basket, non seulement à Québec, mais au Québec et au Canada , a dit Charles Fortier, président du conseil d’administration des clubs de basketball du Rouge et Or.

L’accès au grand public sera toutefois restreint. Un seul entraînement devrait être ouvert aux amateurs le 3 octobre.

À l’aube de la saison comme ça va être le cas, ils ne veulent pas trop de dérangement, donc ça va être à huis clos, a ajouté M. Fortier. Mais c’est sûr que l’entraînement ouvert au public va attirer énormément de monde au PEPS.

Charles Fortier ignore pour l’instant comment le Rouge et Or et les Raptors vont gérer la demande afin d'assister à cet entraînement.

Il y a 3000 places au PEPS et il va y avoir beaucoup plus de demandes que ça. Ça va attirer des gens de Montréal, du Saguenay, de partout. Nous aurons plus de détails au cours des prochaines semaines.

Les installations de qualité

La seule équipe canadienne dans la NBA a créé un engouement qui s’est fait sentir dans tout le pays lors des dernières séries.

L’équipe veut surfer sur cette vague et s’est donné le mandat de rayonner partout au Canada, notamment à l'extérieur de Toronto pour une partie du camp d'entraînement.

En tant qu'équipe du Canada, nous sentions que c'était important de sortir et visiter un endroit du pays où nous n'étions jamais allé , a expliqué l'entraîneur des Raptors, Nick Nurse, par voie de communiqué, mercredi midi.

Nous avons hâte de profiter des excellentes installations à Laval, que nous savons l'une des meilleures écoles sportives au pays, et de s'imprégner de l'incroyable atmosphère de la vieille ville de Québec.

Selon Charles Fortier, c’est vraiment la qualité des installations du PEPS qui a fait pencher la balance en faveur de Québec.