1 M$ pour la modernisation d'un pavillon de l'Université Sainte-Anne

L’édifice au coeur du campus de Pointe-de-l'Église dans la région acadienne de Clare remonte à 1899.

L’Université a entrepris de rénover le toit, des fenêtres et le revêtement extérieur ainsi que de moderniser certains espaces à l'intérieur.

Le but est de répondre aux besoins actuels et à venir des étudiants et de la communauté. L’édifice comprendra notamment de nouvelles salles multifonctionnelles et des bureaux.

La modernisation du quatrième étage permettra d'accueillir, d'enregistrer et de diffuser sur le Web des conférences, des ateliers ou des cours.