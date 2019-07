Val-d'Or pourra continuer d'aider les femmes qui veulent sortir de la prostitution

À Val-d'Or, le service d'accompagnement pour les personnes désirant sortir de la prostitution, le projet «Ouvrons les portes», sera financé jusqu'en 2021. Il avait été mis en place par le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) au printemps 2018. Depuis, vingt-cinq femmes en ont bénéficié.

Elle ne veut pas divulguer son vrai prénom, pourtant, Diane a réussi de grands exploits au cours des deux dernières années.

Elle qui s'injectait des drogues à s'en détruire la peau des bras, a cessé de consommer. Gagner de l'argent en vendant son corps est aussi chose du passé pour la femme de 57 ans. On l'avait initiée à cette réalité à l'âge de 13 ans.

Une ruelle de Val-d'Or, un lieu où Diane a pratiqué la prostitution pendant de nombreuses années. Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

Ce n'est pas facile, admet-elle. Des fois je veux m'acheter un pain, puis je ne l'ai pas la crisse de piasse! Je me dis je vais aller faire un client puis je vais pouvoir m'en acheter 50 pains si j'en veux! Donc là, j'appelle Mélanie. Je lui dis: "Mélanie, j'ai besoin d'aide". Elle est toujours là.

Quand elle parle de Mélanie , Diane pense à Mélanie Manseau, chargée du projet Ouvrons les portes au CALACS L'Étoile du Nord, de Val-d'Or.

Ça a été beaucoup la banque alimentaire qui permettait à ne pas avoir nécessairement recours à la prostitution, qui permettait de faire une pause, mais il y a aussi eu beaucoup de rendez-vous médicaux , indique l'intervenante.

Jaser quand on n'a plus personne

Souvent Mélanie fait simplement jaser . Jaser. Diane, en a beaucoup besoin depuis qu'elle a une nouvelle vie. Mes amis, c'étaient mes pires ennemis, constate-t-elle. Mes amis qui se disaient mes amis apportaient de la drogue et ils apportaient des clients. Astheure j'ai arrêté, je n'ai plus un ami. J'ai tout arrêté, je n'ai plus personne .

Statistiques

Selon le rapport d'activité du projet pour l'année 2018-2019, 72 % des 25 femmes accompagnées par «Ouvrons les portes» étaient âgées entre 35 et 50 ans.

Aussi, 14 d'entre elles étaient d'origine autochtone.

Une très grande majorité de ces femmes ont des enfants, mais elles n'ont pas la garde.

Elles ont toutes vécu des problèmes de dépendance à l'alcool ou aux drogues et elles sont nombreuses à avoir vécu une forme d'agression sexuelle ou d'inceste.