Craignant une perte de confiance des investisseurs et un ralentissement économique exacerbé par les tensions commerciales entre l'Occident et la Chine, la Banque du Canada maintient son taux directeur à 1,75 % pour un huitième mois consécutif.

Le contexte actuel de tension commerciale entre le Canada, les États-Unis et la Chine se font sentir sur les prévisions économiques de la banque fédérale canadienne.

Dans un communiqué publié mercredi, l’institution explique que les conflits commerciaux entre les États-Unis et la Chine, en particulier, freinent l’activité manufacturière et les investissements des entreprises en plus de faire chuter le prix des produits de base.

Une escalade des conflits commerciaux demeure le plus grand risque à la baisse pour les perspectives mondiales et canadiennes. Extrait du communiqué de la Banque du Canada

Le taux directeur, qui est demeuré inchangé au pays depuis octobre 2018, se veut un gage de stabilité dans un contexte de ralentissement de l’économie. Rien n’indique pour le moment que la Banque du Canada pourrait le modifier à court terme même si la perspective d’une réduction des taux directeurs commence à poindre dans les milieux économiques européens et américains.

Une meilleure performance que prévu

En termes de croissance économique, la Banque du Canada a actualisé mercredi ses prévisions qui estiment à 1,3 % la croissance économique canadienne cette année, en légère hausse par rapport aux prévisions d’avril qui étaient de 1,2 %.

Selon les analystes de BDC, l’économie canadienne a connu un rebond plus fort que prévu après une période de « faiblesse temporaire » observée à la fin de 2018 et au début de 2019.

Ce rebond serait principalement attribuable à une importante hausse de la production pétrolière au pays et à une reprise de l’activité à la suite de ralentissements liés aux conditions météorologiques qui ont plombé le premier trimestre de 2019.

Le produit intérieur brut (PIB) a quant à lui cru de 2,3 % en rythme annualisé au deuxième trimestre, contre 1,3 % auparavant, en partie en raison de facteurs temporaires dont l'augmentation des exportations pétrolières au cours de la période.

À plus long terme, la banque centrale prévoit une croissance de 1,9 % de l’économie canadienne en 2020. Une prévision plus conservatrice que les 2,1 % anticipés précédemment par l’institution.