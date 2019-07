Un travailleur perd la vie à Lévis

L'accident de travail s'est produit un peu avant 10 h sur un pont du boulevard Guillaume-Couture qui enjambe la rivière Etchemin, dans le secteur de Saint-Romuald.

Le travailleur aurait été heurté par le couvercle d'un réservoir d'air comprimé pour sablage au jet de sable lors de travaux de nettoyage de la structure du pont.

« Le bouchon aurait cédé pour une raison qui reste à déterminer et le travailleur aurait été happé possiblement par le bouchon et le contenu du réservoir, qui contenait du sable et de l'air comprimé », explique Patrick Martel, du service de police de Lévis.

Son décès a été constaté sur les lieux. L'homme de 59 ans travaillait pour l'entreprise Versailles.

Un autre travailleur a été blessé légèrement et conduit au centre hospitalier.

Plusieurs collègues de la victime auraient également subi des chocs nerveux et ont été évalués par les ambulanciers. Ils seront aussi rencontrés par les policiers.

La circulation est perturbée dans le secteur. La circulation se fait sur une voie dans chaque direction.