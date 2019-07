Le médecin en a profité pour faire part de son pessimisme général aux élus. Aucune administration en Occident n'est prête à affronter le tsunami qui s'en vient , s'est exprimé le docteur Dunbar. Selon lui, la demande pour les soins de santé dépassera bientôt la capacité de la société à les offrir.

Devant les journalistes, après son témoignage, le chirurgien a exhorté les politiciens à entamer des discussions sur les dépenses publiques en santé. Selon lui, il faudra faire des choix difficiles. Aucune administration n'est prête à faire face à cette vague, si l'on veut offrir tous les services dont tout le monde a besoin. Il dit que le modèle actuel est à peine soutenable.

Michael Dunbar croit que les gouvernements devraient miser sur la santé des enfants et sur leur style de vie pour qu'ils soient en forme à l'âge adulte. C'est l'investissement le plus important et le plus efficace pour réduire nos coûts de santé dans les prochaines décennies , assure Michael Dunbar.

Opérations de la hanche et du genou

La directrice des services chirurgicaux à la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse, Marcy Saxe-Braithwaite, a témoigné elle aussi devant le comité législatif permanent sur la santé. Elle avait de bonnes nouvelles au sujet des opérations de la hanche et du genou.

La directrice des services chirurgicaux à la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse, Marcy Saxe-Braithwaite, affirme que l'attente s'améliore pour les opérations de la hanche et du genou. Photo : Radio-Canada / CBC/Jean Laroche

Notre taux d'infection est à la baisse et le séjour moyen à l'hôpital est de plus courte durée , a-t-elle déclaré aux journalistes. Le nombre de transfusions sanguines postopératoires est aussi à la baisse , dit-elle. Nous allons dans la bonne direction.

Mais Marcy Saxe-Braithwaite a indiqué que la province n'atteindrait pas l'objectif qu'elle s'était fixé il y a deux ans pour l'arthroplastie de la hanche et du genou, soit d'atteindre les délais de référence acceptables de 182 jours.

Elle indique que la province se fixera un nouvel objectif cet automne. Nous étions extrêmement ambitieux, mais ça ne se passe pas toujours comme prévu , affirme Marcy Saxe-Braithwaite.

Elle indique que plusieurs facteurs expliquent l'incapacité de la Nouvelle-Écosse à atteindre son objectif, dont une pénurie de lits pour les patients en chirurgie.

Avec les informations de Jean Laroche, de CBC