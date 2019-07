David Saint-Jacques de retour au Québec

David Saint-Jacques salue la foule lors de son arrivée à l’Agence spatiale canadienne. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'astronaute a répondu à des questions de jeunes et de collègues et a également présenté quelques photos personnelles de son séjour dans la station spatiale.

Il a aussi remercié le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, qui était à ses côtés, pour sa foi au programme spatial canadien.

David Saint-Jacques a été accueilli par ses collègues de l’Agence spatiale canadienne. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Parmi les faits saillants de sa mission, l'ingénieur, astrophysicien et médecin de famille âgé de 49 ans a participé à une sortie dans l'espace de six heures et demie et il est devenu le premier astronaute canadien à utiliser le bras robotique « Canadarm » pour attraper en orbite une capsule cargo lancée par le transporteur SpaceX.