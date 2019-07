Une voiture solaire d'étudiants de l'Université de Calgary gagne une course internationale

Le véhicule qui fonctionne à l'énergie solaire et électrique, participait au Grand Prix de Formule Sun à Austin au Texas.

Le biplace, que l'équipe appelle affectueusement Schulich Elysia a remporté la course dans la catégorie des véhicules avec espace à occupants multiples.

Nous avons tellement travaillé sur cette voiture au cours de dernières années! Courir contre des écoles de toute l'Amérique du Nord et se placer au premier rang, c'est un sentiment incroyable , a le capitaine de l'équipe, Rob Dunn.

Le véhicule a à peu près la taille d'une Honda Civic et pèse environ 1 000 livres.

Les étudiants ont tout fait, de la conception de la voiture à sa conduite.

L'équipe a fait courir son bolide sur la piste du Circuit des Amériques, la même piste où se déroule le Grand Prix de Formule 1 des États-Unis et l'IndyCar Classic.

L'équipe de l'Université de Calgary et son véhicule, Schulich Elysia. Photo : Rob Dunn

L'équipe d'étudiants de l'Université de Calgary a également remporté des prix pour la conception mécanique du véhicule, le système d'espace à occupant multiple et l'esthétique.

La principale différence, je dirais, entre notre véhicule et une Tesla serait la quantité d'énergie qu'il a , indique Rob Dunn. Notre voiture a beaucoup moins de puissance et elle est beaucoup plus efficiente. Elle est conçue pour les courses longue distance plus qu'un sprint .

Il a ajouté qu'en roulant à 50 km à l’heure par une journée ensoleillée, la voiture est auto suffisante puisqu'elle a besoin d'environ 1 000 watts pour fonctionner et qu'elle capte environ 1 000 watts de rayons solaires.

C'est une autre équipe du Canada, soit celle de Polytechnique Montréal, qui s'est classée première dans la catégorie des véhicules à occupation simple.