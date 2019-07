Licenciements chez Bombardier : 550 pertes d'emploi dès l’automne

Les licenciements entreront en vigueur dès le 4 novembre 2019.

Cette décision s’explique par la nature cyclique de notre industrie et la diminution des activités de fabrication de nos deux programmes principaux , explique la société dans un communiqué de presse. Les programmes de fabrication des voitures à deux niveaux BiLevel de Metrolinx et des tramways de la Toronto Transit Commission (TTC) sont synchronisés et se termineront tous les deux à quelques semaines d’intervalle et sans aucune autre commande à venir.

La société affirme aussi vivre des difficultés en raison de récentes décisions du gouvernement américain.

Le Buy America Act, qui régit le seuil minimal de contenu fabriqué aux États-Unis, passera de 65 % à 70 %.

Une entreprise comme Bombardier n’a d’autre choix que d’avoir une empreinte manufacturière et une chaîne d’approvisionnement américaines. Par conséquent, nous ne pouvons tirer pleinement profit de notre empreinte manufacturière et de notre expertise canadiennes.

Le gouvernement fédéral blame la province

La ministre fédérale Patty Hajdu montre du doigt le gouvernement Ford.

Il n’y a que quelques mois, Doug Ford a dit au président du syndicat qu’un nouveau contrat arrivait. Mais où est Doug Ford maintenant? , a demandé la députée de Thunder Bay–Supérieur-Nord et ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail à Ottawa.

Patty Hajdu, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail et députée de Thunder Bay–Supérieur-Nord Photo : Radio-Canada / Fernand Detilleux

Mme Hajdu accuse ainsi le gouvernement provincial d’avoir laissé des investissements importants arriver à échéance et d’avoir pris un an pour offrir des programmes de financement qui auraient pu aider les travailleurs de Bombardier.

Au lieu de travailler de concert avec le fédéral pour sauver des emplois, le gouvernement Ford a décidé de jouer à des jeux partisans avec le gagne-pain des employés. Patty Hajdu, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail et députée de Thunder Bay–Supérieur-Nord

Elle soutient que la province aurait pu en faire plus pour protéger ces emplois.

L’Ontario riposte

Le ministre ontarien du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, Vic Fedeli, retourne les accusations de partisanerie contre le gouvernement fédéral.

Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce Photo : Radio-Canada

Alors que l’Ontario rencontrait Bombardier et Unifor, et lui offrait un contrat de 100 millions de dollars pour des véhicules […], où était la ministre Hajdu? , demande M. Fedeli, en empruntant la formule de la ministre.

Elle a disparu, ne s’est pas engagée avec ses homologues provinciaux et a préféré blâmer tout le monde sauf elle-même et le gouvernement fédéral. Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce

Le premier ministre ontarien abonde dans le même sens.

Les deux conservateurs invitent le gouvernement fédéral à financer sa part du plan ontarien de 28,5 milliards de dollars pour l'expansion du transport en commun.

Quant à elle, la province s’est engagée à investir 11,2 milliards dans le cadre de ce plan.

Selon ce que le président de Bombardier m’a dit, il pourra réembaucher des gens si le gouvernement fédéral signe l’entente , a déclaré Doug Ford.

Mais les gens veulent de la certitude. Le gouvernement fédéral ne nous donne pas de certitude en ce moment. Nous [l’Ontario] avons donné la certitude. Nous avons signé le chèque.

Mme Hajdu soutient toutefois que le fédéral s’est déjà engagé à soutenir ce plan d’infrastructure.

C’est frustrant d’entendre le premier ministre de l’Ontario induire en erreur les Ontariens , rétorque-t-elle. Il y a deux mois, le ministre [fédéral] de l’Infrastructure, a écrit au premier ministre ontarien et à son homologue provincial pour lui dire que l’argent est là. L’accord signé avec l’Ontario est là. Nous avons juste besoin du plan.

Il est ironique que ce gouvernement dise qu’il est pour les gens alors qu’en fait, son inaction, son jeu politique avec l’argent qui est sur la table mène à des pertes concrètes dans la vie des gens. Patty Hajdu, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail et députée de Thunder Bay–Supérieur-Nord

Plus de détails à venir.