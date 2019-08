Natasha, Philippe et la complicité qui fleurit dans l'adversité

Vous connaissez le dicton voulant que les contraires s’attirent? Ils peuvent non seulement s’attirer, mais aussi très bien tomber amoureux! Natasha Côté, 22 ans, et Philippe Costa-Azevedo, 24 ans, en sont la preuve incarnée. Y compris dans l'adversité!

Natasha et Philippe sont deux êtres complètement aux antipodes. Et ils s'amusent de leurs différences.

Les contraires s’attirent, for sure. Je suis une personne extrêmement anxieuse et impulsive, tandis que Philippe est extrêmement décontracté et paisible , soutient Natasha.

Elle va se coucher à 8 h, moi, à minuit. C’est vraiment une grand-mère , la taquine Philippe, en ricanant.

Je m’assume pleinement dans mon rôle de grand-mère! Je me couche à 8 h, je me lève à 5 h, je fais des mots croisés , réplique Natasha, dans un sourire.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Philippe et Natasha se regardent avec amour. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Ces deux êtres complémentaires se sont rencontrés en 2015, alors qu’ils portaient tous les deux l'uniforme bleu de Walmart.

J’étais gérante du service à la clientèle, à l’époque, et Philippe était caissier… J’étais donc sa superviseure et notre amour était interdit. Ça aurait été un conflit d’intérêts si on avait commencé à se fréquenter. Natasha Côté

Heureusement pour eux, Philippe est transféré dans un autre département, ce qui permet au couple (devenu officiel au printemps 2016) de vivre leur amour pleinement . Une première, pour Natasha. Philippe était mon premier copain. Ayant été dans un collège privé pour filles, au secondaire, je ne savais pas comment ça marchait, un gars... avoue-t-elle candidement.

Leur histoire est certes encore toute jeune. N’empêche que les amoureux ont déjà dû traverser une épreuve de taille : les troubles alimentaires.

Natasha et Philippe ont fait face aux épreuves ensemble. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

La « présence » est une vertu

Quelques mois après sa rencontre avec Philippe, Natasha change complètement ses habitudes de vie. Elle perd 80 livres (l'équivalent de 36 kilos) en moins d’un an. Bien évidemment, cette perte de poids rapide a des conséquences sur sa santé physique et mentale.

J’ai toujours été la plus ronde de l’école, la plus grosse de mes amies , confie-t-elle.

Plus les kilos fondent, plus Natasha est encouragée et veut poursuivre sur cette lancée. Elle entre alors dans un cercle vicieux et s’inflige un mode de vie malsain : diètes, repas minuscules, surentraînement.

De fil en aiguille, je développais un trouble alimentaire qui me suit encore un peu aujourd’hui. Je crois sincèrement que sans l’appui et la présence de Philippe, je ne serais pas ici pour discuter de cette épreuve. Natasha Côté

Philippe avoue qu’il a eu peur pour son amoureuse.

Au début, ça ne m'inquiétait pas tant, mais elle essayait de couper des calories où elle n’était pas censée le faire. Elle mangeait des collations au lieu des repas, elle dînait avec un yogourt, elle ne voulait plus aller au restaurant. Je lui disais de manger, mais elle ne m’écoutait pas , raconte Philippe.

Plus les jours avancent, plus Natasha se transforme. Ses joues, son corps et même les couleurs sur son visage : tout semble fondre et Philippe ne sait plus quoi dire ni quoi faire.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Philippe et Natasha en train de rire ensemble. Photo : Gracieuseté de Philippe Costa-Azevedo

Natasha accepte finalement de consulter une psychologue pour l’aider à traverser cette épreuve. À force d’échanges, de discussions, de stratégies, de thérapie, elle recommence à mieux s’alimenter et retrouve son énergie.

Je faisais des siestes le jour. J’étais épuisée. Je n’avais même plus mes règles depuis trois, quatre mois. Je savais que c’était pour ça , se souvient-elle.

C’était au beau milieu de 2017. Maintenant, je me tiens loin de tout ce qui est régime… Des fois, je me dis : "Ah! la diète keto, ça a l’air bien…" Mais non, non, non… la diète keto va rester loin de moi. Je sais les ravages que ça peut me faire , s’empresse de dire Natasha.

Natasha et Philippe, complices et complémentaires. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

C’est la première fois que Philippe côtoie quelqu’un qui vit avec des troubles alimentaires ou des troubles de santé mentale, et Natasha se sent coupable de lui imposer tout son bagage. Elle tente même de mettre un terme à leur relation. Je pense que je lui suggérais un minimum de deux, trois fois semaine , évoque-t-elle, émue, en serrant la main de son amoureux.

Mais pour Philippe, pas question d’abandonner : J’ai la tête dure. Je savais qu’on allait s’en sortir.

Le combat d'une vie

Cela dit, les troubles alimentaires, c’est souvent le combat d’une vie.

Comme Natasha sait qu’elle n’est pas à l’abri d’une rechute, elle voit toujours sa psychologue. Depuis l’an dernier, toutefois, elle se refait une santé. Elle a repris une vingtaine de livres, c'est-à-dire une dizaine de kilos, à partir de son poids le plus bas , précise-t-elle. Résultat? Natasha a davantage d’énergie et de concentration sur les bancs de l’université (il lui reste un an avant de décrocher son baccalauréat en histoire). Au point où ses notes atteignent des sommets inégalés, mentionne-t-elle fièrement.

Natasha et Philippe lors d'une escapade en amoureux. Photo : Gracieuseté de Philippe Costa-Azevedo

Natasha avoue cependant ne pas se sentir toujours très à l'aise avec tout ça (ces nouveaux chiffres sur la balance, veut-elle dire). Il y a toujours cette petite voix, une arrière-pensée contre laquelle elle lutte.

Mon trouble alimentaire, je lui ai donné un nom. Il s’appelle Vlad. Il est autoritaire, il me donne des ordres et, moi, je lui réponds : "Non, Vlad, pas aujourd’hui!" Natasha Côté

Elle éclate de rire, avant de poursuivre avec des mots pleins de sagesse. Si toi aussi, tu as des troubles comme ça, écoute ta petite voix. Écoute les gens autour de toi. Ils ne sont pas là pour te faire prendre 50 livres. Ils sont là pour t’épauler.

Elle se souvient de son reflet dans le miroir. De ce qu’elle croyait voir, mais elle reconnaît aujourd’hui que sa perception était déformée.

Quand tu es malade, tu ne vois plus les bonnes choses. Tu te regardes dans le miroir, pis tu vois toutes sortes de bourrelets qui ne sont même pas là… Tu n’es pas un bon juge de toi-même , soutient Natasha.

Prochaine étape? Le jeune couple se prépare à habiter ensemble. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Le grand test de la cohabitation

Le couple emménage ensemble pour la toute première fois, en septembre prochain. C’est le grand test.

Quand nous allons déménager ensemble, les plans sont que Natasha devienne obsédée par les jeux vidéo , s’amuse Philippe.

Ah oui, parce que parmi tout ce qui les sépare, il y a cet amour que voue Philippe à sa console de jeu vidéo. Mais ce n'est rien pour inquiéter sa douce, qui prévoit devenir une adepte elle aussi.

Il va nous falloir un passe-temps commun , fait valoir Natasha en rigolant.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Natasha et Philippe en compagnie de leur chien Fendi Photo : Avec la gracieuseté de Philippe Costa-Azevedo

Et puis, entre eux deux, il y a aussi Fendi, un adorable petit chien de quatre ans qui les suivra dans leur nouveau condo. Et quand on y pense, ça leur fait un autre point en commun (l’amour des chiens)!

Elle est anxieuse, il a le bonheur facile. Elle le stimule, il la calme… On souhaite donc longue vie aux amoureux (et à Fendi), tout plein de beaux moments dans cette nouvelle vie à deux (à trois!). Et, pourquoi pas, un aller simple vers Jupiter pour Vlad...