Première traversée Matane–Baie-Comeau pour le Saaremaa

J’espère que ça va bien aller ce coup-ci, pour aller de l’autre côté comme il faut, sans passer par Québec. Vu que je travaille dans le nord, on aime ben l’avoir notre bateau , commente un passager mercredi matin.

C’était le temps qu’il y ait un nouveau bateau qui ait du bon sens. On n’était pas vraiment chanceux pour les bateaux cette année , renchérit une autre passagère.

Des passagers prennent place dans le Saaremaa mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

De son côté, le maire de Matane, Jérôme Landry, se dit heureux que la Société des traversiers du Québec (STQ) mette en service un navire fiable pour faire la liaison entre les deux rives, puisque les problèmes techniques et les interruptions de traversées ont eu des impacts économiques pour les entreprises des deux rives du fleuve.

Ça va être un bateau qui va être très précieux pour nous. Jérôme Landry, maire de Matane

Le Saaremaa a une capacité de 150 voitures et 600 passagers. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La mise en service du Saaremaa fait suite à diverses interruptions des traverses, depuis le retrait du traversier F.-A.-Gauthier.

Au cours des dernières semaines, les traverses du Félix-Antoine-Savard ont été annulées plusieurs fois en raison de la hauteur des vagues qui empêchaient le bateau de naviguer sur le fleuve.

Le Saaremaa était arrivé au quai de Matane le 21 juin. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Nous, ce qu’on voulait faire, c’était d’offrir un service qui était fiable, prévisible et confortable pour les gens. On rentre dans la haute saison touristique et on va pouvoir offrir maintenant à nos passagers ce qu’ils méritent , déclare Stéphane Lafaut, président-directeur général de la STQSociété des traversiers du Québec .

Ce dernier a également confirmé que le F-A Gauthier, qui devait être de retour au mois d'août, allait plutôt se faire attendre jusqu'à l'hiver prochain, puisque des travaux se sont ajoutés.

Le personnel du Saaremaa est prêt à accueillir les premiers passagers du traversier. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

L’arrivée du Saaremaa à Baie-Comeau est prévue pour 10 h 20 mercredi matin. Le navire devrait ensuite revenir vers Matane vers 11 h, selon l’horaire normal des traverses.