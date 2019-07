Les résidences pour aînés auront deux ans de plus pour installer des gicleurs

Selon des informations d'abord obtenues par TVA et confirmées par la suite par Radio-Canada, la date limite à laquelle les propriétaires de résidences privées devront avoir fait installer des gicleurs sera repoussée au 2 décembre 2022.

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, doit en faire l’annonce ce matin en compagnie de sa collègue des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest et de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

Le gouvernement du Québec avait ordonné en 2015 l’installation de gicleurs dans les résidences pour personnes âgées à la suite de l’incendie d’une résidence pour personnes âgées de L'Isle-Verte, en janvier 2014, qui avait fait 32 morts et 15 blessés.

La législation accordait alors un délai de cinq ans, jusqu’au 2 décembre 2020, aux propriétaires pour financer et effectuer les travaux.

De nombreux propriétaires de résidences pour aînés s’étant plaints du délai qu’ils estimaient trop court en raison notamment des difficultés qu’ils rencontraient pour financer ces travaux qui s’avèrent fort coûteux notamment dans les immeubles plus anciens.

En décembre 2022, les résidences privées pour personnes âgées de la province devront être munies d'un système de gicleurs. Photo : Radio-Canada / Pierre Deshaies

Au dernier décompte, en janvier 2019, près de la moitié des résidences du Québec ne s’étaient toujours pas conformées aux nouvelles règles malgré un programme d'aide de plusieurs dizaines de millions de dollars mis en place par le gouvernement.

Selon des données du ministère de la Santé et des Services sociaux, en date du 4 janvier 2019, 43,91 % (790) des 1799 résidences pour personnes âgées de la province avaient fait installer le nombre de gicleurs exigé par la loi.

Environ 10 % des résidences (174) étaient partiellement munies d’un gicleur.

À moins d’un an du délai prévu pour le faire, au moins 835 résidences pour aînés n’étaient pas encore équipées d’un dispositif mécanique de lutte contre les incendies, soit 46,4 % des résidences du Québec.