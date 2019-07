L'ambassadeur britannique aux États-Unis démissionne après la controverse avec Trump

Depuis la fuite [...], il y a eu beaucoup de spéculations sur mon poste et la durée de mon mandat d'ambassadeur , écrit-il dans une lettre envoyée au chef des services diplomatiques britanniques, Simon McDonald. Je veux mettre fin à cette spéculation .

La situation actuelle m'empêche de remplir mon rôle comme je le souhaiterai. Bien que mon mandat ne se termine pas avant la fin de cette année, je crois, dans ces circonstances, que la voie responsable à suivre est de permettre la nomination d'un nouvel ambassadeur. Kim Darroch, ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis

M. McDonald dit accepter cette démission avec un profond regret , en soulignant que l'ambassadeur Darroch s'est conduit avec dignité, professionnalisme et classe au cours de cette tempête, comme il l'a fait tout au long de sa carrière.

La première ministre, le ministre des Affaires étrangères et tout le service public sont avec vous. Vous avez été la cible d'une fuite malveillante; vous ne faisiez que votre travail. Simon McDonald, chef des services diplomatiques britanniques

Je comprends que vous souhaitez alléger la pression sur votre famille et vos collègues de l'ambassade; j'admire le fait que vous pensiez plus aux autres qu'à vous-mêmes , ajoute M. McDonald.

La démission de l'ambassadeur Darroch survient après que le journal britannique Mail on Sunday a publié des notes de service confidentielles dans lesquelles il offrait une évaluation très sévère de Donald Trump et de son administration.

Il y indiquait notamment que le président américain était instable et incompétent , et qu'il ne croyait pas que son administration allait devenir plus normale, moins dysfonctionnelle, moins imprévisible, moins divisée, moins maladroite et moins inepte diplomatiquement .

Donald Trump n'avait pas tardé à s'emporter, en déclarant dès lundi sur Twitter que son administration n'aurait « plus de contacts » avec l'ambassadeur du Royaume-Uni, l'un des plus importants alliés traditionnels des États-Unis.

L'ambassadeur farfelu que le Royaume-Uni a imposé aux États-Unis n'est pas une personne dont nous sommes satisfaits, c’est un type stupide , a-t-il renchéri le lendemain, décrivant Kim Darroch comme un « idiot pompeux ».

Plus de détails à venir.