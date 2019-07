Le Nouveau-Brunswick voit naître un jeune champion de golf

Le golfeur Pierre-Luc Arsenault n’a que 16 ans, mais il est devenu champion du Nouveau-Brunswick dans son groupe d'âge et dans celui des 17 à 18 ans.

Le golf a pris une tournure inespérée pour l'adolescent quand il a remporté ces succès, la semaine dernière.

C'était extraordinaire. Je ne pouvais pas y croire parce que plusieurs étaient plus vieux que moi.

Son plus grand admirateur, son père Jean-Marc Arsenault, savait qu’il avait l’étoffe d'un champion. Il n'a pas pu retenir l'émotion quand son fils a remporté les grands honneurs aux niveaux juvénile et junior, contre des joueurs de 17 et 18 ans.

Au 18e, il dit : "j'ai entendu quelqu'un dire yes!". J'ai dit : “excuse-moi, c'était moi” , raconte Jean-Marc Arsenault avec humour.

Pierre-Luc s’est initié au golf sur le terrain de Saint-Ignace, son village natal.

On avait de vieux bâtons coupés. On venait au champ de golf trois ou quatre fois par semaine. Je ne sais pas s’il venait pour le golf ou la liqueur et le sac de chips, mais il venait , raconte son père.

Jean-Marc Arsenault est très fier des progrès de son fils. Photo : Radio-Canada / Pierre Richard

Le célèbre golfeur américain Tiger Woods a dit un jour que son père avait été son meilleur entraîneur, affirme Pierre Luc. Bien, je peux quasiment dire la même chose pour mon père.

Pierre-Luc n'était pas pressenti pour devenir un prodige du golf. Il y a deux ans, il a connu une saison à oublier, ce qui est commun chez les adolescents en pleine poussée de croissance.

Je me suis dit dans ma tête que ma game de golf est meilleure que ça. Donc, j'ai mis ça en arrière de moi et j'ai continué , dit-il.

Pierre-Luc est devenu spécialiste des coups d'approche. Il se démarque par son aisance sur le vert. Mettons que je suis à 100 verges, je vais la rentrer au green , souligne-t-il.

Le golfeur Pierre-Luc Arsenault est devenu champion du Nouveau-Brunswick dans son groupe d'âge et dans celui des 17 à 18 ans. Photo : Radio-Canada / Pierre Richard

D'autres tournois en Atlantique et nationaux arrivent à grands pas. Il y prendra part à titre de capitaine de l'équipe provinciale.

Je ne suis pas un gars qui devient stressé vite non plus. Je peux tenir un petit peu de pression , ajoute-t-il.

Pierre-Luc a encore quelques années de golf devant lui dans sa province natale. Il rêve de poursuivre sa carrière de golfeur dans le circuit universitaire américain et peut-être un jour dans la PGA.

