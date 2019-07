Des citoyens branchés illégalement au réseau d’égout de Lac-à-la-Tortue

Le maire, Michel Angers, a lui-même déploré que plusieurs citoyens du secteur se soient branchés au réseau d'égout de façon hâtive. De plus, ces branchements ont été mal exécutés.

Beaucoup de sable s’est accumulé dans l’ensemble du réseau et d’autres ont connecté l’équivalent des égouts pluviaux, donc des eaux de pluie qui s’en vont directement dans le réseau et le système n’est pas prévu pour ça, il s’est gonflé, s’est rempli , dit-il.

Le sable et les débris qui se sont infiltrés dans le réseau pourraient causer des bris dans les 16 pompes que compte le système d'égout.

Celui-ci devra donc être nettoyé avant d’être utilisé, ce qui va entraîner des coûts supplémentaires d’environ 200 000 $, selon le maire.

C’est malheureusement l’ensemble des citoyens qui vont payer pour le nettoyage de ces quelques personnes qui, de façon illégale, se sont branchées , déplore-t-il.

On n’a pas besoin de ces problèmes-là au moment où on se parle, ça fait déjà suffisamment longtemps que les travaux s’étirent et quelques semaines de plus, c’est quelques semaines de trop.

Michel Angers, maire de Shawinigan