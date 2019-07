Un organisme pour aider les familles à partir à l'aventure voit le jour en Estrie

Cet organisme souhaite aider les familles à pratiquer des activités extérieures et en nature. L'idée est née il y a quatre ans, à la naissance de ma fille. C'est de se dire qu'avoir un enfant, c'est la plus grande aventure d'une vie, mais est-ce qu'on peut redéfinir le concept d'aventure? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des enfants? Comme c'est possible de partager nos passions ou notre intérêt pour la nature et le plein air avec des tout-petits et jusqu'où on peut aller dans cette pratique d'activités de plein air? , indique la fondatrice de Ti-Mousse dans Brousse, Joanie Saint-Pierre.

Parce qu'il n'est pas toujours simple de partir dans une grande expédition avec de jeunes enfants, l'organisme propose des activités qui plairont tant aux petits qu'aux parents. On aime beaucoup le concept de microaventure. C'est-à-dire de mettre une touche de magie à une activité simple et de voir la nature différemment. Où est le plaisir de marcher 200 m dans la forêt quand prendre une douche peut être une expédition? Des fois, avec des enfants, il faut relativiser le plaisir et les attentes. En réalisant que l'on peut changer nos perspectives, en levant des roches et découvrir des salamandres. Quand on découvre les bienfaits des plantes ou des champignons, ça devient riche en expérience pour le parent avec un rythme adapté pour les enfants , dit-elle.

Ainsi, lors de la chasse aux lutins, les familles devront retrouver ces petits « coquins qui ont décidé de prolonger leurs vacances d'été en forêt plutôt que d'aider le père Noël dans son atelier » lors d'une courte randonnée adaptée à tous, mais aussi aux poussettes. Par la suite, il sera possible d'écouter un conte et de manger des biscuits du père Noël. Une activité surprise est également promise.

L'activité coûte 10 $ par famille et l'inscription se fait sur le site internet de Ti-Mousse dans Brousse.