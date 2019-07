Carte blanche à Éric Lapointe : « Le show d’une vie »

« On n'est pas venu chanter pour vous autres, on est venu chanter avec vous autres. » Éric Lapointe a toujours eu le sens de la fête. Quand on lui donne les moyens, il en tire le maximum.

Avec une vingtaine d’invités annoncés, Éric Lapointe avait promis le show de sa vie . Il lui sera certainement difficile de faire plus gros que mardi soir. Trente et une chansons, 2 h 30 de spectacle et des dizaines de milliers de festivaliers.

Pour en ajouter, le directeur de la programmation du Festival d’été de Québec, Louis Bellavance, est venu lui remettre en main propre le prix Miroir de la Renommée. Juste avant, Lapointe s'était assis sur le devant de la scène, dos au public, pour savourer la version de Reste là des Sœurs Boulay.

Un départ fracassant

Le rockeur est arrivé à la scène Bell en moto, suivi par une caméra qui nous projetait son trajet dans les rues de Québec jusqu’à l’arrière-scène. Après L’envie en ouverture, Lapointe a enchaîné Bobépine, Marie-Stone et Terre Promise.

Peu après, Steve Hill et Stéphane Dufour, le complice de Lapointe, se livraient un combat de solo de guitare électrique pendant Émeute dans la prison. On n’en était qu’à la sixième chanson.

Une longue liste d’appelés, moins d’élus

Un aussi grand nombre d’invités pour un spectacle est presque du jamais vue pour le Festival d’été. Si certaines apparitions ont été un franc succès, d’autres ne passeront pas à l’histoire.

Quelle belle surprise lorsque Ginette Reno est venue rejoindre Éric pour chanter la chanson préférée de sa mère : L’essentiel. L’apparition de Safia Nolin a également été marquante. Déjà que Loadé comme un gun est particulièrement chargée, la version Nolin-Lapointe était lourde en émotion.

Même chose pour la version très sentie de Malade avec Lara Fabian.

L’interprétation de Dream On par Travis Cormier et Colin Moore était toutefois plutôt ardue tout comme Illégal en duo avec Marjo, Qu’est-ce que ça peut ben faire avec Jean-Pierre Ferland et Ce soir on danse à Naziland avec Marie-Mai. Peut-être miser sur la qualité plutôt que la quantité?

Laisser parler la musique

Le spectacle était mis en scène par Stéphane Laporte. Celle-ci était plutôt discrète : un visuel élégant, mais sans plus, quelque vieilles photos et un extrait d’entrevue de Johnny Halliday juste avant Ma Gueule.

Le numéro du cirque Éloize se collait à merveille à la chanson Mon ange. Cette dernière garantissait une trame dramatique parfaite pour un numéro d'acrobatie sur un anneau suspendu.

Pas besoin de plus d'artifices. L’énergie d’Éric Lapointe, celle de la foule, quelques éléments de pyrotechnie et le répertoire archiconnu suffisaient pour une belle soirée.

Hommage paternel

Éric Lapointe a notamment partagé la scène avec Marc Dupré. Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Pour une deuxième fois depuis le début du Festival, un fils rend hommage à son père. Après Jason Bonham samedi, c’était au tour de Justin Boulet de présenter Souvenirs d’un rendez-vous doux en l’honneur de cet album de Gerry Boulet paru en 1988.

À 19 h 15, la foule était impressionnante pour une soirée de musique francophone. Contrairement à ce que pourrait laisser croire le nom du spectacle, ce n’était pas seulement des chansons issues de cet opus.

La voix du fils rappelle fortement celle du père, sans toutefois tomber dans la copie ou l’imitation. Plusieurs artistes marquants de l’entourage de Gerry sont montés sur scène, dont Marjo et Breen LeBoeuf.

La dernière fois qu’on avait pu entendre autant d’Offenbach au Festival d’été, c’était en 2005. En plus de continuer de faire vivre les chansons de Gerry Boulet, Justin nomme régulièrement les auteurs des textes. Un beau clin d’œil à notre histoire musicale, qui mérite d’être soulignée.