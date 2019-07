Arrêt cardiaque après Corey Hart : le bénévole se porte mieux

Actuellement, il n'y a pas de séquelles qui sont ressorties de l'intervention, tout roule sur des roulettes et il est en forme aujourd'hui , se réjouit le coordonnateur médical Pier-Luc Vocal.

Il tenait à revenir aujourd'hui sur le malaise subit jeudi par son collègue de 29 ans, puisque les événements ont été marquants pour plusieurs bénévoles d'Ambulance Saint-Jean, surtout pour ceux qui ont eu à intervenir en urgence.

Je leur lève mon chapeau , ajoute la directrice de la formation, Karoline Bergeron. Ils ont gardé un professionnalisme et un sang-froid hors du commun dans une situation où ils intervenaient sur un pair. Ça peut être assez difficile.

On est vraiment très touché, très heureux de ce dénouement-là. Karoline Bergeron, directrice de la formation chez pour l'Ambulance Saint-Jean

Chaque minute compte

Pier-Luc Vocal rappelle que le bénévole qui s'est effondré ne montrait aucun signe avant-coureur de malaise. Il a spontanément eu une perte de conscience qui a entraîné un arrêt cardiaque.

Chaque minute compte, poursuit Karoline Bergeron. Lorsqu'on fait un arrêt cardiaque, pour chaque minute qui passe, on perd 10 % de nos facultés cognitives. Donc, plus tôt le choc est donné, plus les chances de survie sont grandes.

Heureusement, les équipes d'Ambulance Saint-Jean ont réussi à réanimer leur collègue à l'aide d'un défibrillateur sur les plaines d'Abraham, avant même qu'il ne soit transporté en ambulance.

Puisque l'homme a survécu et que son malaise ne semble aucunement lié aux conditions de travail, Karoline Bergeron indique qu'il n'y aura finalement pas d'enquête de la Commission des normes, de l'équité de la santé et de la sécurité du travail.