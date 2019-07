Québec injecte 2,6 millions de dollars dans le secteur des effets spéciaux

Québec investit 2,6 millions de dollars dans l’industrie des effets spéciaux en aidant les entreprises Rodeo FX et Scanline VFX à recruter et à former plus de 800 employés, dont 500 nouveaux.

L’annonce a été faite mardi par le ministre du Travail, Jean Boulet, qui a affirmé que Rodeo FX obtiendra une aide de 2 millions de dollars, alors que Scanline VFX recevra 600 000 dollars.

L'aide que recevra Rodeo FX lui permettra de former 300 employés actuels et 300 nouveaux employés. L'entreprise est présente à Montréal, à Québec, à Munich et à Los Angeles.

De son côté, Scanline VFX formera 200 employés récemment embauchés. Cette entreprise allemande compte plusieurs studios dans le monde.

Les deux entreprises avaient demandé cette aide gouvernementale il y a un an.

Le secteur québécois des effets visuels et de l'animation en chiffres Le secteur emploie 36 590 personnes ;

; Il a généré des retombées économiques directes et indirectes de 2,5 milliards de dollars en 2017;

en 2017; L'âge moyen des travailleurs est de 26 ans ;

; Le salaire moyen offert est de 63 500 $ par année.

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, les entreprises du secteur peinent à retenir les employés déjà en poste, selon Sébastien Moreau, président de Rodeo FX.

« L’investissement majeur qu’on va faire en formation [servira] à la rétention de l’emploi, explique-t-il. […] Ça nous permet de maintenir en emploi des postes permanents en offrant des formations additionnelles. »

Les deux entreprises auront des comptes à rendre au gouvernement sur la manière dont ces sommes ont été utilisées, comme l’explique Marie-Ève Mainville, vice-présidente gestion et développement de talents chez Rodeo FX.

« On doit démontrer à Emploi-Québec à qui nous avons donné des formations et quels types de formations ont été donnés, a-t-elle dit. [On doit aussi] bien respecter le plan initial qui a été présenté. »

Avec les informations de Delphine Jung