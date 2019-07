Les commerçants font la loi sur l’Alberta Avenue

« Un pour tous et tous pour un », pourraient clamer les commerçants de la 118e Avenue qui s’unissent à Edmonton pour casser l’image négative qui colle à la peau de leur quartier. Avec le projet Businesses Together, ils entendent revitaliser cette artère mal-aimée en convainquant davantage d’Edmontoniens d’y magasiner.

« On veut créer un petit microcosme de shopping, comme un joli petit village », explique Christy Morin, la directrice générale d'Arts on the Ave.

Toutefois, une partie de la population qui gravite autour de la 118e Avenue ne cadre pas vraiment dans ce tableau doré qu’elle dépeint.

« On a des mendiants, on a des gens qui volent, on a des gens qui abusent trop d’alcool », énumère Mme Morin.

Christy Morin, directrice général d'Arts on the Ave. Photo : Radio-Canada

C’est avec l’intention de déconstruire l’idée d’insécurité qui ternit la réputation de ce quartier que Mme Morin a rejoint le projet pilote Businesses Together.

La grande majorité des établissements de cette artère, aussi appelée l’Alberta Avenue, ont fait de même puisqu’ils sont près de 160 sur 190 commerces à participer au projet.

Qui vole un oeuf vole un boeuf

Cette alliance initiée par l’Association des commerçants de l’Alberta Avenue (ACAA) instaure notamment une tolérance zéro à toute forme de sollicitation, restreint l’accès aux toilettes ou interdit la vente d’armes.

Le nom de Business Together envoie un message clair : si une personne contrevient aux règles de savoir-vivre d'un commerce, elle sera bannie de tous les autres établissements participants pendant 90 jours.

Depuis le début du projet, il y a un mois, une douzaine de personnes se sont ainsi retrouvées sur cette liste noire que les commerçants dressent en collaboration avec les services de police d’Edmonton. Elle ne viserait que des contrevenants récidivistes, bien connus des forces de l’ordre.

Tous les commerces participants ont apposé l'autocollant de Bussinesses Together sur leur porte. Photo : Radio-Canada

« Donc ce n’est pas un non ferme ou qu’on ne veut pas les gens dans notre quartier », avance Mme Morin, « C’est à la discrétion de la police de [bannir] un voleur qui vole pour la première fois ».

Elle perçoit l'initiative comme une manière de mieux « communiquer entre les magasins » qui partagent également une plateforme en ligne pour dénoncer, entre eux, les malfaiteurs.

Par exemple, « on peut dire : ''Il y a un gars avec un chapeau blanc et une chemise noire. Attention, il arrive dans ton coin.'' », illustre-t-elle.

Indésirables

Mais l’initiative choque certains résidents de ce quartier où cohabitent différentes classes sociales.

« C’est inacceptable », s’indigne Eddy Hassan qui dénonce l’exclusion des plus défavorisés dans cette tentative d'embourgeoisement de la 118e Avenue. « Tout ce qu’ils veulent, c’est aseptiser le secteur. »

Habitué à travailler dans le quartier, Troy Whittaker reconnaît que l’ambiance n’est pas toujours des plus accueillante sur l’Alberta Avenue.

« Les commerces sont obligés de barricader leurs vitrines, il faut tout bien cadenasser, sinon on se fait voler », dit-il. « C’est vrai qu’il y a beaucoup de personnes itinérantes [...], mais il faudrait peut-être ouvrir plus de centres d’hébergement. [...] Je pense qu’on devrait plutôt investir dans des ressources communautaires pour venir en aide aux gens défavorisés. »

De son côté, Mme Morin, qui siège aussi au conseil d’administration de l’ACAA, maintient que la mesure ne vise aucunement à stigmatiser qui que ce soit ou à creuser le fossé social.

« L’idée est vraiment de travailler avec la police et les groupes d’aide », dit celle qui assure que les commerces participants se sont engagés à rediriger les personnes dans le besoin vers les bonnes ressources.

Le projet pilote doit se poursuivre pendant encore cinq mois à l’issue desquels l’ACAA évaluera s’il a porté ses fruits.