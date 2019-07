La Cour supérieure autorise un recours collectif de 77 M$ déposé par un Gatinois

Le recours collectif, déposé par Benoît Atchom Makoma, est fait au nom des personnes arrêtées et maintenues en détention au Québec pour une période de plus de 24 heures sans comparaître, et ce, après le 19 juin 2015.

Selon le jugement, environ 11 000 personnes pourraient joindre cette action collective. Si le tribunal donne raison aux demandeurs, ceux-ci pourraient recevoir 2000 $ chacun en dommages et intérêts et 5000 $ en dommages punitifs, pour un total pouvant atteindre 77 M$.

M. Atchom Makoma a été arrêté par le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) le 23 juin 2015. Il a été emprisonné pendant 38 heures avant de comparaître. Il a déposé sa demande d’autorisation pour un recours collectif en juin 2018.

Le recours vise la procureure générale du Québec ainsi que les Villes de Montréal et de Québec, les deux seules Municipalités de la province qui ont compétence en matière de comparutions criminelles.

En vertu de l’article 503 du Code criminel (Nouvelle fenêtre) , quiconque est arrêté doit comparaître si un juge de paix est disponible dans les 24 heures suivant son arrestation sans retard injustifié .

Jusqu’au 19 juin 2015, une personne arrêtée pouvait comparaître devant un juge de paix par voie téléphonique en dehors des jours ouvrables en semaine, soit du vendredi 16 h 30 au lundi 8 h 30.

Or, une directive du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a restreint l’accès à ce mode de comparution au vendredi de 16 h 30 à 22 h, au samedi de 7 h à 16 h et à quelques jours fériés.