Bombardier sur le point de mettre à pied 550 employés à Thunder Bay

David Van der Wee, chef de l’exploitation de Bombardier pour les Amériques, avait confirmé en juin que des mises à pied étaient imminentes, mais que la société demeurait engagée envers son usine de Thunder Bay et travaille activement à obtenir de nouveaux contrats pour elle.

Deux contrats importants — l’un pour la production de tramways pour la Commission des transports de Toronto et l’autre pour la production de wagons à deux niveaux pour le service de trains Go de Metrolinx — arrivent à terme à la fin de 2019, et aucun autre contrat n’a encore été signé, a dit M. Van der Wee à CBC News.

M. Van der Wee avait déclaré que les mises à pied prendraient effet au quatrième trimestre, mais il n’a pas dit combien de travailleurs pourraient être touchés.

Le président du syndicat local représentant les travailleurs de l'usine de Thunder Bay, Dominic Pasqualino, a indiqué mardi soir ne pas être au courant des derniers développements.

